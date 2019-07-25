Türkiye'de gazete ve dergilerin sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2018'de yayınlanan gazete ve dergilerin sayısı 2017'ye göre yüzde 2,6 azalarak 5 bin 962 oldu. Bu yayınların yüzde 58,7'sini dergiler oluşturdu.

GAZETE VE DERGİ OKUMUYORUZ

Gazete ve dergilerin tirajı geçen yıl, 2017'ye göre yüzde 17,6 azaldı. Türkiye'de geçen yıl yayınlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olurken, bunun yüzde 94,2'sinin gazetelerden oluştuğu kayıtlara geçti.

YAZILI MEDYA İSTATİSTİKLERİ

Geçen yıl gazetelerin yüzde 91,3'ü yerel, yüzde 6,9'u ulusal, yüzde 1,8'i bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 64,3'ü ulusal, yüzde 31,4'ü yerel, yüzde 4,3'ü bölgesel yayın gerçekleştirdi.

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 81,6'sı ulusal, yüzde 17,6'sı yerel ve yüzde 0,7'si bölgesel yayınlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 75,6'sını ulusal, yüzde 20,9'unu yerel ve yüzde 3,6'sını bölgesel yayınlanan dergiler oluşturdu.

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YILLIK TİRAJIN YÜZDE 87,1'İ GÜNLÜK GAZETELERDEN

Geçen yıl gazetelerin yüzde 29,6'sı haftalık, yüzde 28,2'si haftada 2-6 gün arası, yüzde 16,2'si aylık olarak yayınlandı. Dergilerin yayınının ise yüzde 24'ü aylık, yüzde 22,4'ü üç aylık, yüzde 15,9'u altı aylık olarak gerçekleşti.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 87,1'i günlük, yüzde 8,3'ü haftada 2-6 gün arası, yüzde 2,3'ünü haftalık olarak yayınlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 8,3'ünü haftalık, yüzde 56,3'ünü aylık, yüzde 10,2'sini iki aylık ve yüzde 11,4'ünü üç aylık yayınlanan dergiler oluşturdu.

YAYINLANAN GAZETELERİN YÜZDE 87,8'İNİ SİYASİ HABERLER OLUŞTURDU

Yayınlanan gazetelerin yüzde 87,8'i siyasi-haber-güncel, yüzde 2,2'si yerel yönetim, yüzde 1,9'u sektörel-mesleki içerikli olurken, dergilerin yüzde 17,5'i sektörel-mesleki, yüzde 13,8'i akademik, yüzde 8,5'i eğitim-sınav içerikli gerçekleştirildi. Gazetelerin yüzde 10,4'ü, dergilerin ise yüzde 8,2'si geçen yıl ek verdi.

RESMİ İLAN VE REKLAMA YAPILAN ÖDEMELER ARTTI

Basın İlan Kurumu'nun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 2018 yılında resmi ilan ve reklama yapılan ödemeler yüzde 2,2 artarak 454 milyon 398 bin 951 lira oldu.