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Türkiye'de hava kirliliği düşüşe geçti

Vatandaşların koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evde kalması, havanın kalitesini iyileştirirken, kirliliğin azalmasını sağladı.

AA |
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Türkiye'de hava kirliliği düşüşe geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, Türkiye'de bulunan 29 büyükşehirde partikül madde (PM10) hava kirliliği yüzde 32 azaldı.

KAHRAMANMARAŞ ZİRVEDE

Ülkedeki büyükşehirlerde en fazla hava kirliliği azalması Kahramanmaraş'ta yaşandı. Kahramanmaraş'ı sırasıyla Şanlıurfa, Hatay, Van, Erzurum ve Eskişehir takip etti.

16 Mart'tan sonra hava kirliliği Kahramanmaraş'ta yüzde 60, Şanlıurfa'da 58, Hatay'ta yüzde 55, Van'da yüzde 53 ve Erzurum ile Eskişehir'de yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de hava kirliliği düşüşe geçti

EN DÜŞÜK İLLER İZMİR, MUĞLA VE TEKİRDAĞ

Hava kirliliğinin en az değiştiği şehirler ise İzmir, Muğla ve Tekirdağ oldu. 3 büyükşehirde hava kirliliği sadece yüzde 3 azaldı.

İSTANBUL YÜZDE 11

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan megakent İstanbul'da hava kirliliği 16 Mart tarihinden sonra yüzde 11 azaldı. Nüfus olarak en kalabalık büyükşehirlerde hava kirliliği başkent Ankara'da yüzde 27, Bursa'da yüzde 37, Antalya'da yüzde 28 ve Adana'da yüzde 46 azalarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği (PM10, (µg/m3) ) verileri şu şekilde:

Şehirler 1 Ocak-15 Mart 16 Mart-15 Nisan Değişim yüzdesi

Türkiye'de hava kirliliği düşüşe geçti

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