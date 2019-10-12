Türkiye'de hava yoluyla 9 ayda 161 milyon yolcu taşındı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün yılın ilk 9 ayına ilişkin Türkiye havalimanlarındaki yolcu ve uçuş trafiğini açıklamasının ardından DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede verilerin Türkiye’de havacılık sektörünün büyümeye devam ettiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

"DIŞ HAT YOLCUSU TÜRKİYE NÜFUSUNU GERİDE BIRAKTI"

DHMİ’nin 9 aylık verileri açıklamasının ardından sosyal medya hesabı Twitter’dan son rakamları değerlendiren DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, "Dış hat yolcu sayısı henüz dokuzuncu aydan Türkiye nüfusunu geride bıraktı. Başarılarımıza yeni başarılar ekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Yolcu rakamlarını da paylaşan Keskin, "Yılın ilk 9 ayında yaz turizmine katkı sağladığımız hava limanlarımızda 31 milyon 556 bin 514’ü dış hat uçuşlarında olmak üzere toplam 47 milyon 592 bin misafir ağırladık. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 76 milyon 431 bin 401, dış hat yolcu trafiğinin 84 milyon 828 bin 52 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 161 milyon 482 bin 868 olarak gerçekleşti.” dedi.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS ARTIŞI

Avrupa Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) ağustos ayı raporunda yer alan Antalya Havalimanı’nın önemli bir başarı gösterdiğine de dikkat çeken DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Avrupa Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) her yıl 25 milyondan fazla yolcunun ziyaret ettiği 1. Grup havalimanları kategorisinde ağustos ayındaki en büyük yolcu trafiği artışı yüzde 15,3 ile Antalya Havalimanı’mızda gerçekleşti.” yorumunda bulundu.