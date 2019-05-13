Türkiye'de il olmaya aday ilçeler

Türkiye genelinde bir araştırma yapıldı. Araştırmada özellikle ilçeler ele alındı ve ilçelerin birçok özellikleri araştırıldı.

BAZI İLÇELER İL OLMAYA ADAY

Türkiye'deki bazı ilçelerin; bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterleri göz önüne alındığında, bazı ilçelerin il olmaya aday olduğu belirlendi.

Türkiye'de nüfusuyla il olmaya en yakın 25 ilçe- FOTO GALERİ



İLK SIRADA MİDYAT YER ALIYOR

İl olmaya aday olan ilçelerin başında Midyat geliyor. Mardin'de bulunan Midyat'ın nüfusu 108 bin 242 olarak öne çıkıyor.