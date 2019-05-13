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Türkiye'de il olmaya aday ilçeler

Türkiye'de bazı ilçelerin bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterleri incelendi.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 15:01..
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Türkiye genelinde bir araştırma yapıldı. Araştırmada özellikle ilçeler ele alındı ve ilçelerin birçok özellikleri araştırıldı.

BAZI İLÇELER İL OLMAYA ADAY

Türkiye'deki bazı ilçelerin; bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterleri göz önüne alındığında, bazı ilçelerin il olmaya aday olduğu belirlendi.

Türkiye'de nüfusuyla il olmaya en yakın 25 ilçe- FOTO GALERİ

Türkiye'de il olmaya aday ilçeler

İLK SIRADA MİDYAT YER ALIYOR

İl olmaya aday olan ilçelerin başında Midyat geliyor. Mardin'de bulunan Midyat'ın nüfusu 108 bin 242 olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de il olmaya aday ilçeler

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