taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62945
Euro
6.325
Altın
1297.89
Borsa
98783.36
Gram Altın
234.907

Türkiye’de ilk kez görülen hastalıktan başarıyla kurtuldu

Dünyada nadir, ülkemizde ise ilk kez görülen prolidaz enzim eksikliği hastası olan genç kızın doğuştan gelen hastalık çilesi son buldu.

DHA | 08.04.2019 - 09:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Çorum'da yaşayan ve her iki ayağında çıkan ve bir türlü iyileşemeyen yaralardan dolayı tekerlik sandalye kullanan 25 yaşındaki Büşra Melike Kısaç 8 yıldır yürüyemiyordu.

Dünyada çok nadir görülen bu hastalığın birçok ülkede tedavi süreci başarısız geçerken, Melike 1.5 aydır gördüğü tedavinin ardından yeniden adım atarak, yürümenin mutluluğunu yaşıyor.

DÜNYADA 70 KİŞİDE GÖRÜLEN ENZİM EKSİKLİĞİ

Büşra Melike Kısaç adlı genç kız doğuştan prolidaz enzim eksikliği rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Çocukluk döneminde rahatsızlığın etkisiyle ağzında yaralar oluşan genç kızın, bir süre sonra ağzındaki yaralar kayboldu. Ancak 8 yıl önce genç kızın ayağında prolidaz enzim eksikliğinden kaynaklanan bir türlü iyileşmeyen yaralar baş gösterdi.

Türkiye’de ilk kez görülen hastalıktan başarıyla kurtuldu

BAŞARILI BİR OPERASYONLA TEKRAR AYAĞA KALKTI

2012 yılında Kısaç’tan alınan kan örnekleri İtalya gönderildi. İtalya’da bir üniversitede bulunan merkezde yapılan tetkiklerde genç kızda bugüne kadar dünyada 70 kişi de görülen enzim eksikliği olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kızlarının tedavisini yaptırmak için araştırmalarını sürdüren aile, Çorum’daki Diyabetik Ayak ve Kronik Yara Kliniği’ne başvurdu.

Tedavi altına alınan genç kız, yaklaşık 1.5 ay süren tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen başarılı cilt nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Türkiye’de ilk kez görülen hastalıktan başarıyla kurtuldu

''BÖYLE BİR VAKA İLE İLK KEZ KARŞILAŞIYORUM''

Genç kızın derisinden alınan cilt nakli ile 8 yıldır iyileşmeyen yaralarının tedavi edildiğini anlatan Doç. Dr. Murat Kendirci, “Kontrollerimiz sırasında yaralarının çok iyi olduğunu öğrendik. Çok nadir bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu hastalık bahsettiğimiz gibi Türkiye’deki belki ilk hasta. Daha önce böyle bir vak’a ile karşılaşmadım. Dünyada da literatürde bu hastalıktan mağdur olan 70 kişinin olduğu bildiriliyor. Hastamızın gelişimini ve tedavi sürecini takip ediyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk kez görülen hastalıktan başarıyla kurtuldu

''BABA, YÜRÜMEYİ ÖZLEMİŞİM''

Gazi Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan baba Prof. Dr. İbrahim Kısaç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ndeki oy kullandıktan sonra kızının söylediği söz ile yaşadığı mutluluğunu ifade etti.

Büşra’nın şuan ki durumunun kendilerini de memnun ettiğini anlatan baba Prof. Dr. İbrahim Kısaç, şunları kaydetti; “Yaralarda şuanda yarı yarıya iyileşme sağlandı. İnşallah bu gidişle tamamen kapacağını umuyoruz. Annesinin de belirttiği gibi yürüyemediğinden dolayı kendi öz bakım ihtiyaçlarını bile yerine getiremezken bizimle artık sofraya bile gelebiliyor. En son seçim günü oy kullanıp geldikten sonra eve döndüğünde biraz yürümeye çalıştı. Yürüdü evin içerisinde. O söylediği cümle çok anlamlıydı “yürümeyi özlemişim” dedi. Yürümenin gerçekten büyük bir nimet olduğunu bu sözden anladık”

Türkiye’de ilk kez görülen hastalıktan başarıyla kurtuldu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

44
Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

91
ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

64
ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

20
Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

60
Hadise yine iddialı

Hadise yine iddialı

11
Kılıçdaroğlu'dan Akşener'e teşekkür ziyareti

Kılıçdaroğlu'dan Akşener'e teşekkür ziyareti

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir