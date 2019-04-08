Türkiye’de ilk kez görülen hastalıktan başarıyla kurtuldu

Çorum'da yaşayan ve her iki ayağında çıkan ve bir türlü iyileşemeyen yaralardan dolayı tekerlik sandalye kullanan 25 yaşındaki Büşra Melike Kısaç 8 yıldır yürüyemiyordu.

Dünyada çok nadir görülen bu hastalığın birçok ülkede tedavi süreci başarısız geçerken, Melike 1.5 aydır gördüğü tedavinin ardından yeniden adım atarak, yürümenin mutluluğunu yaşıyor.

DÜNYADA 70 KİŞİDE GÖRÜLEN ENZİM EKSİKLİĞİ

Büşra Melike Kısaç adlı genç kız doğuştan prolidaz enzim eksikliği rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Çocukluk döneminde rahatsızlığın etkisiyle ağzında yaralar oluşan genç kızın, bir süre sonra ağzındaki yaralar kayboldu. Ancak 8 yıl önce genç kızın ayağında prolidaz enzim eksikliğinden kaynaklanan bir türlü iyileşmeyen yaralar baş gösterdi.

BAŞARILI BİR OPERASYONLA TEKRAR AYAĞA KALKTI

2012 yılında Kısaç’tan alınan kan örnekleri İtalya gönderildi. İtalya’da bir üniversitede bulunan merkezde yapılan tetkiklerde genç kızda bugüne kadar dünyada 70 kişi de görülen enzim eksikliği olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kızlarının tedavisini yaptırmak için araştırmalarını sürdüren aile, Çorum’daki Diyabetik Ayak ve Kronik Yara Kliniği’ne başvurdu.

Tedavi altına alınan genç kız, yaklaşık 1.5 ay süren tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen başarılı cilt nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu.

''BÖYLE BİR VAKA İLE İLK KEZ KARŞILAŞIYORUM''

Genç kızın derisinden alınan cilt nakli ile 8 yıldır iyileşmeyen yaralarının tedavi edildiğini anlatan Doç. Dr. Murat Kendirci, “Kontrollerimiz sırasında yaralarının çok iyi olduğunu öğrendik. Çok nadir bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu hastalık bahsettiğimiz gibi Türkiye’deki belki ilk hasta. Daha önce böyle bir vak’a ile karşılaşmadım. Dünyada da literatürde bu hastalıktan mağdur olan 70 kişinin olduğu bildiriliyor. Hastamızın gelişimini ve tedavi sürecini takip ediyoruz. ” ifadelerini kullandı.

''BABA, YÜRÜMEYİ ÖZLEMİŞİM''

Gazi Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan baba Prof. Dr. İbrahim Kısaç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ndeki oy kullandıktan sonra kızının söylediği söz ile yaşadığı mutluluğunu ifade etti.

Büşra’nın şuan ki durumunun kendilerini de memnun ettiğini anlatan baba Prof. Dr. İbrahim Kısaç, şunları kaydetti; “Yaralarda şuanda yarı yarıya iyileşme sağlandı. İnşallah bu gidişle tamamen kapacağını umuyoruz. Annesinin de belirttiği gibi yürüyemediğinden dolayı kendi öz bakım ihtiyaçlarını bile yerine getiremezken bizimle artık sofraya bile gelebiliyor. En son seçim günü oy kullanıp geldikten sonra eve döndüğünde biraz yürümeye çalıştı. Yürüdü evin içerisinde. O söylediği cümle çok anlamlıydı “yürümeyi özlemişim” dedi. Yürümenin gerçekten büyük bir nimet olduğunu bu sözden anladık”







