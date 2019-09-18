Türkiye’de ilk kez: Resimli Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali, günümüzde ülkemizdeki muhalif aydın kesimi temsil eden bir sembol haline geldi. “Kürk Mantolu Madonna”, yıllar önce yayınlanmasına rağmen bugün dahi çok satanlar listesinin başında yer almaya devam etti. Peki, sizce bunun sırrı ne? Çok okunmasının en etkili sebebi; hak etmediği şekilde yaşamış birinin ruh haline yolculuğunu merak etmemizden kaynaklanıyordu. Yazdığı her satırda; hüznü, yalnızlığı ve sevgiye açlığı başarıyla işledi. Onun tek zararı kendineydi. O, ülkemizin ortak ruh halinin en büyük temsilcisi oldu. Bu nedenle zenginiyle, fakiriyle, az okuyanıyla, kısacası toplumumuzun her kesiminin birleştiği ortak bir payda haline geldi. Toplumumuzun ortak bilinçaltını yansıttı. Şimdi ise resimli olarak, yeniden okuyucuyla buluştu.

RESİMLİ KÜRK MANTOLU MADONNA

"Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık, adeta bütün insanlara dağılmıştı; çünkü o benim için bütün insanlığın timsaliydi."

Roman, bir tablodan esinlenerek kaleme alındı. Sabahattin Ali’nin askerde çatlak kolla yazdığı bu eser, okuyucunun zihninde fırtınalar estirmeye devam etti. “Resimli Kürk Mantolu Madonna”, okuyucuya farklı bir dünyanın kapılarını araladı. Romanın resimli oluşu, hayal dünyamıza yeni bir boyut kazandırdı. Ayrıca, dikkat çekici bir diğer konu ise resimli olarak edebiyatımızın ilki olmasıydı.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Sabahattin Ali’nin ilk olarak Hakikat gazetesinde 18 Aralık 1940-8 Şubat 1941 tarihinde “Büyük Hikâye” başlığı altında 48 bölüm olarak yayımlanan bu eser, 1943 yılında kitap olarak basıldı. Özel çizimlerle hazırladığımız “Kürk Mantolu Madonna”, kahramanlarımızın yaşadıkları acılara rağmen okuyucuya ruhlarının konuştuğunu hissettiren bir başucu kitabıdır.”





Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali

Elips Kitapları Yay.

S.:208

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Sonay Karaman

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