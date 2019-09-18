taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6915
Euro
6.2954
Altın
1501.6
Borsa
101447.39
Gram Altın
274.704
Bitcoin
58067.62

Türkiye’de ilk kez: Resimli Kürk Mantolu Madonna

“Resimli Kürk Mantolu Madonna”, Türkiye’de ilk kez okurlar ile buluştu.

Özel İçerik | 18.09.2019 - 10:01..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

Sabahattin Ali, günümüzde ülkemizdeki muhalif aydın kesimi temsil eden bir sembol haline geldi. “Kürk Mantolu Madonna”, yıllar önce yayınlanmasına rağmen bugün dahi çok satanlar listesinin başında yer almaya devam etti. Peki, sizce bunun sırrı ne?  Çok okunmasının en etkili sebebi; hak etmediği şekilde yaşamış birinin ruh haline yolculuğunu merak etmemizden kaynaklanıyordu. Yazdığı her satırda; hüznü, yalnızlığı ve sevgiye açlığı başarıyla işledi. Onun tek zararı kendineydi. O, ülkemizin ortak ruh halinin en büyük temsilcisi oldu. Bu nedenle zenginiyle, fakiriyle, az okuyanıyla, kısacası toplumumuzun her kesiminin birleştiği ortak bir payda haline geldi. Toplumumuzun ortak bilinçaltını yansıttı. Şimdi ise resimli olarak, yeniden okuyucuyla buluştu.

Türkiye’de ilk kez: Resimli Kürk Mantolu Madonna

RESİMLİ KÜRK MANTOLU MADONNA

"Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık, adeta bütün insanlara dağılmıştı; çünkü o benim için bütün insanlığın timsaliydi."

Roman, bir tablodan esinlenerek kaleme alındı. Sabahattin Ali’nin askerde çatlak kolla yazdığı bu eser, okuyucunun zihninde fırtınalar estirmeye devam etti. “Resimli Kürk Mantolu Madonna”, okuyucuya farklı bir dünyanın kapılarını araladı. Romanın resimli oluşu, hayal dünyamıza yeni bir boyut kazandırdı. Ayrıca, dikkat çekici bir diğer konu ise resimli olarak edebiyatımızın ilki olmasıydı.

Türkiye’de ilk kez: Resimli Kürk Mantolu Madonna

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Sabahattin Ali’nin ilk olarak Hakikat gazetesinde 18 Aralık 1940-8 Şubat 1941 tarihinde “Büyük Hikâye” başlığı altında 48 bölüm olarak yayımlanan bu eser, 1943 yılında kitap olarak basıldı. Özel çizimlerle hazırladığımız “Kürk Mantolu Madonna”, kahramanlarımızın yaşadıkları acılara rağmen okuyucuya ruhlarının konuştuğunu hissettiren bir başucu kitabıdır.”

Türkiye’de ilk kez: Resimli Kürk Mantolu Madonna

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali

Elips Kitapları Yay.

S.:208

Kitabı satın almak için tıklayınız: İdefix

*

Sonay Karaman

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

85
Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

49
Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

125
Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

66
Gamze Erçel'den göbek şov

Gamze Erçel'den göbek şov

14
Ahmet Kural'ın aşk dolu bakışları

Ahmet Kural'ın aşk dolu bakışları

28
Kayıp Neşet Bora, arkadaşlarıyla gezerken bulundu

Kayıp Neşet Bora, arkadaşlarıyla gezerken bulundu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir