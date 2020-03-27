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Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı

Koronavirüs bilgilendirme sitesi Cumhurbaşkanlığı tarafından faaliyete geçirildi.

DHA | 27.03.2020 - 10:11..
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs bilgilendirme sitesini açtı. "https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor.

26 KİŞİ İYİLEŞTİ

Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor.Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de koronavirüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.

Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı

Sitede ilk koronavirüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.

Sitedeki bilgiye göre Türkiye'de ölüm oranı şu an yüzde 2.07. Sitede ayrına diğer ülkelerle ilgili bilgiler de yer alıyor.

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