Çay fabrikası çalışanı dezenfektan pompası için buluş yaptı

Türkiye'de koronavirüse karşı kim ne dedi

Yardım eden ekipler ile yaşlı kadın arasında yaşanan diyalog

1 Türkiye'de korona tavsiyelerinde bulunan uzmanlar yanıldı Koronavirüsün Türkiye'de henüz can almadığı dönemde açıklama yapan uzmanların verdiği tavsiyeler ile yaptıkları açıklamalar tutmadı.

2 Kütahya'da bir köy karantinaya alındı Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde koronavirüs (Kovid-tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

3 Cezaevlerinde görüntülü görüşme dönemi başlıyor Hükümlü ve tutuklular, gerekli teknik altyapının oluşturulmasının ardından haftada 30 dakika yakınlarıyla görüntülü görüşebilecek.

4 Libya'da milis güçleriyle maskeli çatışma Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Libya'da Hafter milisleri ile çatışmalar sürerken, askerlerin kullandıkları maskeli önlem dikkatlerden kaçmadı.

5 Brick nedir Futbolun ardından ülkemizde tutkuyla izlenen bir diğer spor branşı da basketboldur. 'Brick' basketbola ait bir şut terimidir.

6 İstanbul’a giden tüm araçlarda sıkı denetim Tekirdağ’da İçişleri Bakanlığının ülke genelinde şehirlerarası otobüslere getirdiği kısıtlamanın ardından İstanbul’a giden tüm araçlar mercek altına alındı.