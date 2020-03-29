Türkiye'de korona tavsiyelerinde bulunan uzmanlar yanıldı

Dünyada hızla yayılımını sürdüren koronavirüs can almaya devam ediyor...
Virüsün Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte 108 kişi ölürken vaka sayısı 7 bin 402'ye ulaştı.
TÜRKİYE'DE TV'LERE ÇIKANLAR YANILDI...
Ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye sıçramasından önce televizyonlara, kamera karşısına geçip işin ehliymiş gibi uyarı ve tavsiyelerde bulunan uzmanların, doktorların açıklamalarını inceledik.
Ancak yapılan açıklamalar yanılgıdan öteye gitmedi...
Virüsün Türkiye'de rastlanmadığı sıralarda kimisi gen farkından dolayı Türkiye'yi vurmaz derken, kimisi de kelle paça iyileştiriyor dedi..
Sonuç 108 ölü binlerce vaka...
İşte o açıklamalar...
Türkiye'de koronavirüse karşı kim ne dedi İZLE