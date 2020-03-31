Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 214'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının güncel verilerini Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

VAKA SAYISI 13 BİN 531'E YÜKSELDİ

Güncellenmiş verilere göre, son 24 saatte 15 bin 422 test yapıldı. Yapılan testler sonucu 2704 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 13 bin 531'e ulaştı.

46 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altındaki 46 vatandaşımız daha virüse yenilerek hayatını kaybetti. Böylece, yaşamını yitirenlerin sayısı 214'e yükseldi.

243 KİŞİ İYİLEŞTİ

243 enfekte vatandaşımız tedaviler sonucu iyileşti.

AYRINTILAR GELECEK...