taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5995
Euro
7.2423
Altın
1595.51
Borsa
89643.71
Gram Altın
338.676
Bitcoin
42339.84

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 214'e çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de koronavirüsten 46 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam sayı 214'e çıktı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 214'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının güncel verilerini Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

VAKA SAYISI 13 BİN 531'E YÜKSELDİ

Güncellenmiş verilere göre, son 24 saatte 15 bin 422 test yapıldı. Yapılan testler sonucu 2704 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı  13 bin 531'e ulaştı.

46 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altındaki 46 vatandaşımız daha virüse yenilerek hayatını kaybetti. Böylece, yaşamını yitirenlerin sayısı 214'e yükseldi.

243 KİŞİ İYİLEŞTİ

243 enfekte vatandaşımız tedaviler sonucu iyileşti.

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 214'e çıktı

 

AYRINTILAR GELECEK...

İlginizi Çekebilir
MSB'den 65 yaş üzeri vatandaşlara yardım
Milli Savunma Bakanlığı, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldığını açıkladı.
İnfaz düzenlemesinin detayları belli oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, teklif için, "Gelecek hafta başında da bir aksilik olmazsa Genel Kurul'da görüşeceğiz." dedi.
TBMM doktorunda korona tespit edildi
Meclis Hastanesi doktorunda koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Temasta bulunan vekiller karantinada.
Çiftçilerden dezenfeksiyon çalışmalarına destek
Çanakkale'de meyve üreticileri, turbo ilaçlama tankerleriyle cadde ve sokakları dezenfekte etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
195
Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti
Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti
140
İnfaz düzenlemesi Meclis'te
İnfaz düzenlemesi Meclis'te
530
İBB'nin otobüslerinde hala sosyal mesafe kuralı yok
İBB'nin otobüslerinde hala sosyal mesafe kuralı yok
631
Oğuz Özyaral, korona şüphesiyle tedaviye alındı
Oğuz Özyaral, korona şüphesiyle tedaviye alındı
138
Koronavirüsün yayılımını gösteren harita
Koronavirüsün yayılımını gösteren harita
68
Kars'ta gezen Çinli turist gözetim altına alındı
Kars'ta gezen Çinli turist gözetim altına alındı
239
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir