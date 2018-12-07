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Türkiye'de kültür harcamaları arttı

Türkiye'de geçen yıl kültür harcamaları bir önceki yıla göre, yüzde 19,4 artarak 44 milyar 75 milyon 130 bin lira oldu.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 15:35..
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Türkiye'de kültür harcamaları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2017 yılına ait kültür ekonomisi verilerine göre, kültür harcamaları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19,4 arttı ve 44 milyar 75 milyon 130 bin liraya yükseldi.

ARTIŞ OLDU

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,2, özel harcamaların payı ise yüzde 35,8 olarak kayıtlara geçti.

Kültür harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2017'de olduğu gibi yüzde 1,4 olarak belirlendi.

Türkiye'de kültür harcamaları arttı

DEVLET HARCAMALARI İÇİNDEKİ KÜLTÜR HARCAMALARI YÜZDE 26,1 ARTTI

Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 26,1 artarak 28 milyara ulaştı.

Harcamaların yüzde 66,5'i merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 33,5'i ise yerel yönetim bütçesinden yapıldı.

Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre harcamalara bakıldığında mimarlık yüzde 34,9, kitap ve yazılı basın yüzde 10, gösteri sanatları yüzde 9,2, doğal miras yüzde 8,7, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 8,4 ve kültürel miras yüzde 5,6 paya sahip oldu.

Türkiye'de kültür harcamaları arttı

HANE HALKI KÜLTÜR HARCAMALARINDA ARTIŞ

Hane halkı kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak, 15 milyar 308 milyon 307 bin liraya yükseldi. Özel harcamaların yüzde 97,1'i hane halkları, yüzde 2,9'i ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı

KİTAP VE GAZETE İKİNCİ SIRADA

Hane halklarının geçen yıl yaptığı toplam kültür harcamasının dağılımı ise şöyle,televizyon ve yayın giderleri yüzde 31,2, kitap, gazete ve dergi yüzde 14,7, kablolu ve özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 12, veri işlem ekipmanları yüzde 10,9, kırtasiye ve çizim malzemeleri yüzde 10,1, sinema, tiyatro, konser yüzde 5,6 paya sahip oldu.

Türkiye'de kültür harcamaları arttı

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