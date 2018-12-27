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Türkiye'de Rus Turistlerde artış var

Rus turistlerin 2018’de Türkiye’ye gösterdiği ilginin tatil için yüzde 25 artış kaydettiği belirtildi.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 01:04..
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Türkiye'de Rus Turistlerde artış var

Bulunduğumuz yılın turizm sonuçlarının değerlendirildiği ve 2019'a ait piyasa tahminlerinin yapıldığı toplantıda konuşan Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, 2018'de Rusya'dan dış ülkelere giden turistlerin sayısının bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 8 oranında arttığını söyledi.

Lomidze, "İlkbaharda ve sezonun başlarında dış ülkelere yönelik turizm pazarında yüzde 10'a kadar bir artış yaşanacağı konusunda temkinli tahminler yapılmıştı. Fakat toplama bakıldığında bu orana erişemedik. Değerlendirmelerimize göre dış turizmde artış oranı en fazla yüzde 8 olacak" diye konuştu.

'ATILIM NİTELİĞİNDE İLERLEME KAYDEDEN ÜLKELERDEN BİRİSİ TÜRKİYE'

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı, "Bununla birlikte atılım niteliğinde ilerleme kaydeden ülkeler var. Bu ülkeler Türkiye (yüzde 25) ve Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 40). BAE yıl boyunca en çok satılan ülkeler sıralamasında ilk 5'e girdi, aynı zamanda vizelerin kaldırılmasının da büyük rolü olduğunu belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

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