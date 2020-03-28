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Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj

Saçlarını Türkiye'de ektiren yabancılar Türkçe "evde kal" mesajlarını iletti.

Özel Haber | 28.03.2020 - 00:55..
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Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj

Yabancıların Türkiye'de en fazla rağbet gösterdiği hizmetlerin başında saç ekimi geliyor.Geçtiğimiz yıl Fransa'da Avrupa'nın En İyi Saç Ekim Doktoru Ödülü alan Dr. Serkan Aygın şimdiye kadar binlerce yabancının saçlarını yeniden çıkardı.

Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj

Estetik ve saç ekimi yapan sektörün önemli oyuncularından Doku Medical'ın kurucusu Dr. Serkan Aygın'ın Avrupadan ve dünyanın bir çok ülkesindeki hastaları, Türkiye'ye "Evde Kal" diye seslendi.Türkçe olarak "Evde Kal" diye seslenenler, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgının büyük boyutlarda görüldüğü İtalya, İspanya ve diğer birçok ülkeden.

Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj

Evde kalmayı hiç kullanmadığı koşu bandını kullanarak ve biraz forma girerek değerlendireceğini söyleyen bir İspanyol, "Sen de evde kal Türkiye" diye seslendi.6 ay önce Türkiye'de saç ektirdiğini söyleyen Brazilyalı Tiago Garcia, Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalıştığını söyleyerek yakın zamanda Türkiye'ye dönmeyi arzu ettiğini belirtti ve çağrısını yaptı: Evde kal Türkiye. 6 ay önce Türkiye'de saç ektirdiğini söyleyen Brazilyalı Tiago Garcia, Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalıştığını söyleyerek yakın zamanda Türkiye'ye dönmeyi arzu ettiğini belirtti ve çağrısını yaptı: Evde kal Türkiye. Bir başka İtalyan ise karantina nedeniyle evde kitap okuduğunu, televizyon izlediğini ve sürekli makarna ve pizza yaparak yediğini söyledi. "Biraz daha sabırlı olalım, elbette çıkacağız" diyen İtalyanın da mesajı aynıydı: Evde kalıyorum.

Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj VİDEO


Geçtiğimiz haftalarda oynanan ve El Clasico olarak da bilinen Real Madrid - Barcelona maçında reklam panolarında Dr. Serkan Aygın'ın sahip olduğu saç ekim ve estetik klinik ismi yer almıştı. Sosyal medyada ve medyada dikkat çekmişti.

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