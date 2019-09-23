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Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 telefonu, özellikleriyle birlikte sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 23.09.2019 - 13:09..
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Son yıllarda, oldukça üstün özelliklere sahip akıllı telefonlar piyasaya çıksa da bu telefonların satış fiyatları her yeni model ile birlikte artıyor. Bu telefon fiyatlarının üstüne bir de ülkemizdeki vergiler eklenince, 15 bin liraya varan telefon fiyatları karşımıza çıkıyor.

Ülkemizdeki en pahalı telefonlara baktığımızda ise listenin ilk sıralarında, tahmin edebileceğiniz gibi iPhone'lar bulunuyor. İşte ülkemizde satılan en pahalı 10 akıllı telefon:

(Listede yer alan akıllı telefonların, en yüksek depolama ve RAM kapasiteli sürümleri dikkate alınmıştır.)

1. APPLE iPHONE XS MAX (15 BİN TL)

İPHONE XS MAX

  • 6.5 inç ekran
  • 4 GB RAM
  • 512 GB depolama
  • Apple A12 işlemci
  • 3174 mAh batarya

 

2. APPLE iPHONE XS (12 BİN TL)

iphone xs

  • 5.8 inç ekran
  • 4 GB RAM
  • 512 GB depolama
  • Apple A12 işlemci
  • 2658 mAh batarya

 

3. SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS (11 BİN TL)

note 10 plus

  • 6.8 inç ekran
  • 12 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • Snapdragon 855 işlemci
  • 4300 mAh batarya

4. APPLE iPHONE X (9 BİN 500 TL)

iphone x

  • 5.8 inç ekran
  • 3 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • Apple A12 işlemci
  • 2716 mAh batarya

 

5. SAMSUNG GALAXY NOTE 10 (9 BİN TL)

FALAXY NOTE 10

  • 6.3 inç ekran
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • Snapdragon 855 işlemci
  • 3500 mAh batarya

 

6. APPLE iPHONE XR (8 BİN 500 TL)

iphone xr

  • 6.1 inç ekran
  • 3 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • Apple A12 işlemci
  • 2942 mAh batarya

 

7. OPPO RENO 10X ZOOM (8 BİN TL)

OPPO RENO

  • 6.6 inç ekran
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • Snapdragon 855 işlemci
  • 4065 mAh batarya

 

8. HUAWEI P30 PRO (7 BİN 500 TL)

huawei

  • 6.47 inç ekran
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • Kirin 980 işlemci
  • 4200 mAh batarya

 

9.  VIVO NEX DUAL EDITION (7 BİN TL)

VİVO NEX DUAL

  • 6.39 inç ekran
  • 10 GB RAM
  • 128 GB depolama
  • Snapdragon 845 işlemci
  • 3500 mAh batarya

 

10. SAMSUNG GALAXY S10 PLUS (6 BİN 500 TL)

S10 PLUS

  • 6.4 inç ekran
  • 8 GB RAM
  • 512 GB depolama
  • Snapdragon 855 işlemci
  • 4100 mAh batarya

 

Akıllı telefonlar, üretici firma ve ithalatçı firma olmak üzere iki farklı garanti seçeneğiyle satılıyor. Üretici firma garantili telefonlar, daha pahalı satılırken, ithalatçı firma garantili telefonlar ise biraz daha ucuz fiyatlarla satışa çıkıyor. Bu yüzden yukarıdaki fiyatlar mağazalara göre değişiklik gösterebilir.

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@eshteknoloji

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefonTürkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

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