Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Son yıllarda, oldukça üstün özelliklere sahip akıllı telefonlar piyasaya çıksa da bu telefonların satış fiyatları her yeni model ile birlikte artıyor. Bu telefon fiyatlarının üstüne bir de ülkemizdeki vergiler eklenince, 15 bin liraya varan telefon fiyatları karşımıza çıkıyor.

Ülkemizdeki en pahalı telefonlara baktığımızda ise listenin ilk sıralarında, tahmin edebileceğiniz gibi iPhone'lar bulunuyor. İşte ülkemizde satılan en pahalı 10 akıllı telefon:

(Listede yer alan akıllı telefonların, en yüksek depolama ve RAM kapasiteli sürümleri dikkate alınmıştır.)

1. APPLE iPHONE XS MAX (15 BİN TL)

6.5 inç ekran

4 GB RAM

512 GB depolama

Apple A12 işlemci

3174 mAh batarya

2. APPLE iPHONE XS (12 BİN TL)

5.8 inç ekran

4 GB RAM

512 GB depolama

Apple A12 işlemci

2658 mAh batarya

3. SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS (11 BİN TL)

6.8 inç ekran

12 GB RAM

256 GB depolama

Snapdragon 855 işlemci

4300 mAh batarya

4. APPLE iPHONE X (9 BİN 500 TL)

5.8 inç ekran

3 GB RAM

256 GB depolama

Apple A12 işlemci

2716 mAh batarya

5. SAMSUNG GALAXY NOTE 10 (9 BİN TL)

6.3 inç ekran

8 GB RAM

256 GB depolama

Snapdragon 855 işlemci

3500 mAh batarya

6. APPLE iPHONE XR (8 BİN 500 TL)

6.1 inç ekran

3 GB RAM

256 GB depolama

Apple A12 işlemci

2942 mAh batarya

7. OPPO RENO 10X ZOOM (8 BİN TL)

6.6 inç ekran

8 GB RAM

256 GB depolama

Snapdragon 855 işlemci

4065 mAh batarya

8. HUAWEI P30 PRO (7 BİN 500 TL)

6.47 inç ekran

8 GB RAM

256 GB depolama

Kirin 980 işlemci

4200 mAh batarya

9. VIVO NEX DUAL EDITION (7 BİN TL)

6.39 inç ekran

10 GB RAM

128 GB depolama

Snapdragon 845 işlemci

3500 mAh batarya

10. SAMSUNG GALAXY S10 PLUS (6 BİN 500 TL)

6.4 inç ekran

8 GB RAM

512 GB depolama

Snapdragon 855 işlemci

4100 mAh batarya

Akıllı telefonlar, üretici firma ve ithalatçı firma olmak üzere iki farklı garanti seçeneğiyle satılıyor. Üretici firma garantili telefonlar, daha pahalı satılırken, ithalatçı firma garantili telefonlar ise biraz daha ucuz fiyatlarla satışa çıkıyor. Bu yüzden yukarıdaki fiyatlar mağazalara göre değişiklik gösterebilir.

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