Türkiye'de tatile çıkma oranı düşük

Turizmde yurt dışından gelen ziyaretçi sayısında bu yıl rekor bir sayı elde eden Türkiye, kendi vatandaşlarını tatile yollamakta sınıfta kaldı.

Yaz ayları birçok kişi için seyahat anlamına gelirken, Türkiye'de ülkelerinde tatile çıkma imkanı olmayanların sayısı oldukça yüksek.

TÜRKİYE'DE SADECE YÜZDE 39'LUK KESİM BİR HAFTALIK TATİL YAPMA İMKANI BULDU

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre 16 yaş ve üzeri Avrupa Birliği (AB) nüfusunun yüzde 28,3'ünün 2018'de evden uzakta bir haftalık tatil yapma imkanı yoktu. Türkiye’de ise bu oran, 2017 yılı için yüzde 60,8. Yani Türkiye'de halkın sadece yüzde 39,2’sinin en az bir haftalık bir tatile çıkma imkanı oldu.

TÜRKİYE SON SIRALARDA





AB ülkeleri arasında, yüzde 58,9 ile halkının tatile çıkma imkanı olmayan en yüksek ülke Romanya. Ardından Hırvatistan (Yüzde 51,3) Yunanistan (51) ve Kıbrıs (51) gibi ülkeler geliyor.