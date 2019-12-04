Türkiye'de üniversitelere kayıtlı öğrenci sayısı

Türkiye'de 7 milyon 740 bin 502 üniversitelere kayıtlı öğrenci bulunuyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2018-2019 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri'ni açıkladı.

UZAKTAN VE AÇIK ÖĞRETİM DAHİL

İstatistiklerdeki öğrenci sayıları; illerdeki üniversitelerde örgün öğretimde, ikinci öğretimde, uzaktan öğretimde ve açık öğretimde eğitim gören tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarının toplamını kapsıyor.

İL İL ÜNİVERSİTELERE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI

1-Eskişehir: 3.406.057 öğrenci

2-İstanbul: 1.021.323 öğrenci

3-Erzurum: 398.943 öğrenci

4-Ankara: 302.183 öğrenci

5-İzmir: 170.539 öğrenci

6-Konya: 127.272 öğrenci

7-Isparta: 81.189 öğrenci

8-Antalya: 80.969 öğrenci

9-Kocaeli: 79.073 öğrenci

10-Sakarya: 77.941 öğrenci.