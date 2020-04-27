Türkiye'de yaklaşık 11,5 milyon vergi mükellefi var

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de Mart 2020 itibarıyla 1 milyon 982 bin 541 gelir, 2 milyon 963 bin 172 gelir stopaj, 2 milyon 60 bin 410 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) yani kira geliri vergisi, 789 bin 110 basit usulde vergilendirilen gelir, 864 bin 999 kurumlar ve son olarak da 2 milyon 787 bin 303 katma değer vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

MÜKELLEF SAYISI, YÜZDE 3,4 ARTIŞ GÖSTERDİ

Söz konusu vergi türlerinde tespit edilen faal mükellef sayısı, 2020 yılı Mart itibarıyla 2019 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artış gösterdi.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ ARTTI

Mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 5,8 ile kurumlar vergisinde görülürken, bunu yüzde 5,6 ile gelir stopaj vergisi mükellefleri izledi. KDV mükellefleri sayısı söz konusu dönemde yüzde 4, gelir vergisi mükellefleri yüzde 3,4, basit usulde vergilendirilen gelir mükellefleri yüzde 2,2 artarken, GMSİ mükellef sayısı yüzde 1,1 azalma gösterdi.

EN ÇOK MÜKELLEF İSTANBUL’DA

İller bazında ise en fazla mükellef sayısı 3 milyon 305 bin 778 ile İstanbul'da.

3 İLDE TÜRKİYE'NİN TÜM MÜKELLEF SAYISININ YÜZDE 44'Ü VAR

İstanbul’u, 954 bin 323 mükellefle Ankara, 766 bin 739 mükellefle İzmir izlerken, bu 3 ildeki mükellef sayıları Türkiye'deki toplam rakamın yüzde 44'ünü oluşturdu.