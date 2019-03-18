Türkiye'de yaşlı nüfus artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2013 yılında yüzde 23,9 iken 2017 yılında yüzde 19,6'ya düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı yüzde 29,6 iken, yaşlı erkeklerin oranı yüzde 6,8 oldu.

YAŞLILARIN YÜZDE 4,7'Sİ YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun yüzde 41,2'si ilkokul mezunu, yüzde 4,6'sı ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, yüzde 4,9'u lise veya dengi okul mezunu, yüzde 4,7'si yükseköğretim mezunu iken, 2017 yılında ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 44,5'e, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 6'ya, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 6,3'e, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise yüzde 6,2'ye yükseldi.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının, yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu tespit edildi.

CİNSİYETLER ARASINDA FARKLILIKLAR VAR

Yasal medeni duruma göre yaşlı nüfus incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu belirlendi. Yaşlı erkek nüfusun 2018 yılında yüzde 1,2'sinin hiç evlenmemiş, yüzde 83,5'inin resmi nikahla evli, yüzde 3,1'inin boşanmış, yüzde 12,2'sinin eşinin ölmüş olduğu görülürken, yaşlı kadın nüfusun yüzde 2,5'inin hiç evlenmemiş, yüzde 44,8'inin resmi nikahla evli, yüzde 3,5'inin boşanmış, yüzde 49,2'sinin ise eşinin ölmüş olduğu tespit edildi.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; eş değer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2013 yılında Türkiye geneli için yüzde 22,4 iken, 2017 yılında yüzde 20,1 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2013 yılında yüzde 17,9 iken, 2017 yılında yüzde 15,5 olarak belirlendi.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2013 yılında yüzde 17,4 iken, 2017 yılında yüzde 13,5 olarak kayıtlara geçti. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2013 yılında yüzde 18,2 iken, 2017 yılında yüzde 17 oldu.

YAŞLI NÜFUSTAKİ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 2,2 OLDU

Hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, 2017 yılında 15-64 yaş grubunda iş gücüne katılma oranı yüzde 52,8 iken yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran yüzde 20,6 iken, yaşlı kadın nüfusta yüzde 5,6 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının ise yüzde 2,2 olduğu görüldü.

İstihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2017 yılında yaşlı nüfusun yüzde 68,7'sinin tarım, yüzde 24,2'sinin ise hizmetler sektöründe yer aldığı belirlendi.

ALZHEİMER'DAN ÖLEN YAŞLILAR ARTTI

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2017 yılında ölen yaşlıların yüzde 45,1'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu hastalığı yüzde 16,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 14,2 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu belirlendi. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 21,2 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 11,3 olarak kayıtlara geçti.

Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı 2013 yılında 8 bin 797 iken, 2017 yılında 13 bin 601'e yükseldi. Alzheimer nedeniyle ölen yaşlıların oranı 2013 yılında yüzde 3,6 iken, 2017 yılında yüzde 4,6'a çıktı. Söz konusu hastalıktan ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de artış olduğu görüldü. Alzheimer nedeniyle yaşamını yitiren yaşlıların oranı 2013 yılında erkeklerde yüzde 2,9, kadınlarda yüzde 4,2 iken, 2017 yılında erkeklerde yüzde 3,6'ya, kadınlarda ise yüzde 5,6'ya yükseldi.

MUTLULUK KAYNAĞI ÇOCUK OLDU

Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı 2017 yılında yüzde 66,1 iken, 2018 yılında yüzde 61,2'ye düştü. Genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2018 yılında yaşlı erkeklerin yüzde 60,1'i, yaşlı kadınların ise yüzde 62,1'i mutlu olduğunu beyan etti. Yaşlı bireylerin 2018 yılında en önemli mutluluk kaynağı yüzde 71 ile aileleri ve yüzde 14,4 ile çocukları oldu.

İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 3,4 kat arttı. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2014 yılı nisan ayında yüzde 5 iken, 2018 yılının aynı ayında yüzde 17'ye yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2018 yılında yüzde 23 iken, yaşlı kadınların oranı yüzde 11,9 oldu.