Türkiye'de yılda 555 milyar lira israf ediliyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) hazırladığı rapor, Türkiye'de israfın ne derecelere geldiğini ortaya koydu.

GÜNDE 6 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Rapora göre Türkiye, bir yılda yaklaşık 555 milyar lira kaynağını israf ediyor. Türkiye’de 214 milyar liralık gıda israfının yapılıyor, günde 6 milyon ekmek çöpe atılıyor.

EN BÜYÜK İSRAFIN BAŞINDA ENERJİ GELİYOR

En büyük israflardan bir enerjide yapılıyor. Rapora göre konutlarda her 100 TL elektrik faturasının 35 TL’sini tasarruf etme potansiyeli bulunuyor. Türkiye’nin toplam enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit edildi. Aslında sadece konutlarda israf önlense, bu oldukça büyük bir tasarruf anlamına gelecek.

555 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Rapor, Türkiye milli gelirinin yaklaşık yüzde 15’ini israf ettiğine dikkat çekerken; bunun 2018 yılı verilerine göre 555 milyar liraya ulaştığını ortaya koyuyor. Raporda, gıda alanında Türkiye’de israf edilen miktarın 26 milyon ton olduğuna işaret edilirken, bunun 125 milyar liraya karşılık geldiği belirtildi.

25 MİLYAR LİRA MEYVE VE SEBZE İSRAFI

Ayrıca, Türkiye’de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’ının kaybolduğu veya israf edildiğine de dikkat çekilerek en iyimser hesapla bunun 25 milyar lira değerinde olduğu vurgulandı.

BOŞA DAMLAYAN MUSLUKTAN 11 MİLYAR TL İSRAF

Damlayarak akan bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına sebep oluyor. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin TL civarında seyrediyor. Türkiye’de yaklaşık 19 milyon konuttan sadece yüzde 10’unda böyle bir durum olduğunda, oluşan israf yaklaşık 11 milyar TL olarak ortaya çıkıyor.