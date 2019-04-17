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'Türkiye’de Yılın Otomobili' belli oldu

“Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması sonuçlandı. Yarışmanın birincisi Türkiye’de üretilen Toyota Corolla oldu.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 09:32..
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Otomotiv Gazetecileri Derneği'nce (OGD) bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi hibrit versiyonu ile birlikte Türkiye’de üretilen Toyota Corolla oldu.

TOYOTA COROLLA BİRİNCİ OLDU

Dernekten yapılan açıklamaya göre, OGD tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirildi. Tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi hibrit versiyonu ile birlikte Türkiye’de üretilen Toyota Corolla oldu.

'Türkiye’de Yılın Otomobili' belli oldu

OGD üyesi 74 otomotiv gazetecisinden toplamda 4 bin 170 puan alan Toyota Corolla Sedan birinciliğe ulaştı. Yarışmanın ilk yılında Skoda Superb, ikinci yılında yılda Renault Megane Sedan, üçüncü yılında ise Hyundai Ioniq Hybrid bu önemli ödülün sahibi olmuştu.

7 OTOMOBİL FİNALE KALMIŞTI

Yarışmanın ilk etabında, 21 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi kriterler açısından sınavdan geçirildi.

'Türkiye’de Yılın Otomobili' belli oldu

'YILIN OTOMOBİLİ' LOGOSUNU KULLANABİLECEK

“Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise Toyota Corolla Sedan, Dacia Duster, Ford Focus, Honda CR-V, Mercedes Benz A Serisi, Volkswagen T-Roc ve Volvo XC40, modellerini aldığı puanlarla geride bırakmayı başardı. Birinci seçilen Toyota Corolla, “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğunu bildirdi.

'Türkiye’de Yılın Otomobili' belli oldu

"ZORLU BİR REKABET YAŞANDI"

Sandık, yarışmanın tüm aşamalarında finalist otomobiller arasında büyük bir rekabetin yaşandığını belirterek, “Objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Bu yılda tüm otomobiller arasında zorlu bir rekabet yaşandı ve sonuçta bir otomobil ilk sırada yer aldı.” ifadelerini kullandı.

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