Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar

İş yoğunluğu ya da hayat pahalılığından dolayı tatile çıkamayanlar için Türkiye'nin deniz suyu en iyi olan plajları belirlendi.
Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizlere gerçekleştirmeye devam ediyor.
15 GÜNDE BİR NUMUNE ALINACAK
İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştirilecek ve Yüzme Suyu Takip sistemi adresinden vatandaşlarla paylaşılacak.
Türkiye'nin en kalabalık şehiri İstanbul'da da yapılan incelemeler sonucunda 11 plaj kötü konumdayken, denize girmek için 'mükemmel' derecede olan sadece 10 sahil bulunuyor.
İSTANBUL'DA 'MÜKEMMEL' OLAN 10 PLAJ
SİLİVRİ
- Basınkent 4 Site
- Uyumkent Sitesi
- Semizkum çadır ve kamp yeri
- Parkköy Sitesi
- Baskent Sitesi
BÜYÜKÇEKMECE
- Mimar Sinan sahili
TUZLA
- Belediye Halk Plajı
ŞİLE
- Uzunkum Plajı
- Uzunkum Plajı Dere yanı
- Halk Plajı
UZAK DURULMASI GEREKEN 11 PLAJ
BEYLİKDÜZÜ
- West İstanbul Marina plajı
BAKIRKÖY
- Yeşilköy plajı
BEYKOZ
- Riva Elmasburnu plajı
ADALAR DENİZ TEMİZLİĞİNDE SINIFTA KALDI
KINALIADA
- Su Sporları Klübü Önü
- Vapur İskelesi
BÜYÜKADA
- Yörükali Plajı
- Halk Koyu plajı
- Aya Nikola Halk plajı
- Su Sporları Kulübü önü
- Nakıbey plajı
- Sedef Adası Halk plajı
İstanbul'da denize girilecek plajlar VİDEO
TÜRKİYE'DE BELLİ BAŞLI DENİZE GİRİLEBİLECEK PLAJLAR
VAN GÖLÜ
- Tuşba Kampüs Sahil
- Edremit Belediyesi Halk Plaj
- Erçiş Çelebibağ Sahili
ARTİV
- Hopa Kopmuş Plajı
RİZE
- Çayeli Halk Plajı
- Alipaşa Plajı
TRABZON
- Güzelyalı Mah.
- Vakfıkebir Belediye plajı
GİRESUN
- Eynesil Boztepealtı plajı
- Görele Çamlık önü plajı
- Keşap Uluburun plajı
ORDU
- Çınarsuyu plajı
SAMSUN
- Çarşamba Hürriyet Belediyesi Anıl plajı
- İlkadım Fener plajı
- Ondokuzmayıs Kumcağız Belediye plajı
SİNOP
- Ayancık Harzana plajı
- Demirkollar
- Kuğu Yalısı plajı
KASTAMONU
- ÇATALZEYTIN MERKEZ PLAJI
- ÇATALZEYTIN GINOLU PLAJI
BARTIN
- KURUCAŞİLE / TEKKEÖNÜ PLAJI IZLEME NOKTASI
- KURUCAŞİLE / KARAMAN PLAJI IZLEME NOKTASI
- AMASRA / BÜYÜK LIMAN PLAJI IZLEME NOKTASI
- BARTIN MERKEZ / INKUM PLAJI YENI MAH. IZLEME NOKTASI
ZONGULDAK
- KOZLU / DEGIRMENAGZI PLAJI
- KOZLU / ILIKSU PLAJI
- ALAPLI / ALAPLI BELEDIYE PLAJI
SAKARYA
- KOCAALİ / ALANDERE PLAJI
- KARASU / ÖZSU TESISLERI ÖNÜ
KOCAELİ
- KANDIRA / SARISU
KIRKLARELİ
- VİZE / KIYIKÖY HALK PLAJI
- DEMİRKÖY / IL ÖZEL IDARESI KAMPI
EDİRNE
- ENEZ / KIRKPINAR ALTINKUM SAHILI
- ENEZ / GÜLÇAVUS SAHILI
- KEŞAN / MECİDİYE KÖYÜ SAHİLİ İZLEME NOKTASI
- KEŞAN / SAZLIDERE SAHİLİ İZLEME NOKTASI
YALOVA
- YALOVA MERKEZ / KAMPLAR BÖLGESİ PLAJI
- ÇINARCIK / ESENKÖY ÇAMLIBEL MEVKİ
- ÇİFTLİKKÖY / AYDINKENT-CEYLANKENT SAHILI
- ÇINARCIK / KUMLUK MAVIS PLAJI
BURSA
- KARACABEY / YENİKÖY HALK PLAJİ
- MUDANYA / BURGAZ ALTİNKUM HALK PLAJİ
- MUDANYA / B.B.B.EGERCE HALK PLAJİ
- GEMLİK / BÜYÜKKUMLA HALK PLAJİ
- KARACABEY / KURSUNLU HALK PLAJİ / KARACABEY
BALIKESİR
- ERDEK / KURBAĞALI DERE HALK PLAJI İZLEME NOKTASI
- GÖNEN / 66 EVLER PLAJİ IZLEME NOKTASİ
- MARMARA / YİGİTLER HALK PLAJI - AVSA IZLEME NOKTASİ
- MARMARA / ABRUZ PLAJI -SARAYLAR IZLEME NOKTASİ
- ERDEK / DALYAN PLAJİ IZLEME NOKTASİ/TATLİSU
ÇANAKKALE
- BİGA / KARABIGA HALK PLAJI
- BİGA / KEMER HALK PLAJI
- LAPSEKİ / KÖKEZ MEVKII PLAJI
- EZİNE / YENIKÖY PAPAZ PLAJI
- AYVACIK / ASSOS ANTIK ISKELE
İZMİR
- DİKİLİ / SALİHLER ALTI HALK PLAJI
- İKİLİ / KALEM ADASI
- ALİAĞA / ÖN PLAJLAR
- FOÇA / GENCELLİ HALK PLAJI
- KARABURUN / BODRUM PLAJI
- ÇEŞME / TEKKE PLAJI
- ÇEŞME / SEPETÇİK KOYU
- ÇEŞME / PIYADE KOYU
- URLA / DEMİRCİLİ ADASI PLAJI
- SEFERİHİSAR / GÜNEŞKÖY SİTESİ HALK PLAJI
AYDIN
- KUŞADASI / GÜZELÇAMLI KOYU
- KUŞADASI / PAPAZ HAMAMI PLAJI
- KUŞADASI / SEVGI PLAJI
- DİDİM / SAGTUR PLAJI
MUĞLA
- MİLAS / INCEKUM PLAJİ
- MİLAS / ZEYTİNLİKUYU PLAJİ
- BODRUM / YALİKAVAK HALK PLAJİ
- ULA / AKÇAPINAR PLAJI
- DATÇA / MESUDIYE OVABÜKÜ PLAJI
- MARMARİS / BOZBURUN PLAJİ
- KÖYCEĞİZ / DELTA PLAJI
- ORTACA / IZTUZU PLAJİ
- DALAMAN / SARSALA PLAJİ
- FETHİYE / KİDRAK PLAJİ
- FETHİYE / KARGİ AKMAZ PLAJİ
ANTALYA
- KAŞ / KAPUTAŞ PLAJI
- DEMRE / TASDIBI PLAJI
- KONYAALTI / BÜYÜK ÇALTICAK PLAJI
- MURATPAŞA / KONSERVE HALK PLAJI
- MANAVGAT / MESIRE YERI
MERSİN
- ANAMUR / ANAMUR ÖĞRETMENEVİ
- ANAMUR / ANAMUR PULLU HALK PLAJI
- BOZYAZI / BOZYAZI BELEDIYE HALK PLAJI
- ERDEMLİ / KOCAHASANLI BELEDIYE HALK PLAJI
ADANA
- KARATAŞ / TUZLA KÖY HIZMETLERI KAMPI
- KARATAŞ / TUZLA MILLI EGITIM KAMPI
- KARATAŞ / BAHÇE BELDESI HALK PLAJI
- ADANA / YUMURTALIK / BELEDIYE HALK PLAJI
HATAY
- DÖRTYOL / SEÇİL TATİL SİTESİ
- PAYAS / PAYAS BELEDİYE PLAJİ
- ARSUZ / KARAAGAÇ HALK PLAJI
- SAMANDAĞ / ZİYARET KARSİSİ
ELAZIĞ
- SİVRİCE / HAZAR BABA BAKIM VE REHABILITASYON MERKEZI KAMPI IZLEME NOKTASI
- MADEN / PLAJKÖY PLAJI
- SİVRİCE / ELAZIG EMNIYET MÜDÜRLÜGÜ KAMPI
ISPARTA
- ISPARTA / EĞİRDİR / YAZLA HALK PLAJI
- YALVAÇ / TASEVI HALK PLAJI
- EĞİRDİR / BEYDERE TURISTIK TESISLERI
KONYA
- BEYŞEHİR / BEYŞEHİR GÖLÜ
BURDUR
- YEŞİLOVA / AKKUMLUK HALK PLAJI
- YEŞİLOVA / DOGANBABA HALK PLAJI NUMUNE NOKTASI
- YEŞİLOVA / YESILOVA BELEDIYE HALK PLAJI