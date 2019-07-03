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Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar

3 tarafı denizlerle çevrili olan ve birçok gölü barındıran ülkemizde Bakanlık deniz, göl ve nehirlerinde yüzmek isteyenler için sağlık açısından değerlendirdi.

AA & Ensonhaber | 03.07.2019 - 11:17..
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Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar

İş yoğunluğu ya da hayat pahalılığından dolayı tatile çıkamayanlar için Türkiye'nin deniz suyu en iyi olan plajları belirlendi.

Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizlere gerçekleştirmeye devam ediyor.

15 GÜNDE BİR NUMUNE ALINACAK

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştirilecek ve Yüzme Suyu Takip sistemi adresinden vatandaşlarla paylaşılacak.

Türkiye'nin en kalabalık şehiri İstanbul'da da yapılan incelemeler sonucunda 11 plaj kötü konumdayken, denize girmek için 'mükemmel' derecede olan sadece 10 sahil bulunuyor.

İSTANBUL'DA 'MÜKEMMEL' OLAN 10 PLAJ

SİLİVRİ

  • Basınkent 4 Site
  • Uyumkent Sitesi
  • Semizkum çadır ve kamp yeri
  • Parkköy Sitesi
  • Baskent Sitesi

BÜYÜKÇEKMECE

  • Mimar Sinan sahili

TUZLA

  • Belediye Halk Plajı

ŞİLE

  • Uzunkum Plajı
  • Uzunkum Plajı Dere yanı
  • Halk Plajı

UZAK DURULMASI GEREKEN 11 PLAJ

BEYLİKDÜZÜ

  • West İstanbul Marina plajı
BAKIRKÖY
  • Yeşilköy plajı

BEYKOZ

  • Riva Elmasburnu plajı

ADALAR DENİZ TEMİZLİĞİNDE SINIFTA KALDI

KINALIADA

  • Su Sporları Klübü Önü
  • Vapur İskelesi

BÜYÜKADA

  • Yörükali Plajı
  • Halk Koyu plajı
  • Aya Nikola Halk plajı
  • Su Sporları Kulübü önü
  • Nakıbey plajı
  • Sedef Adası Halk plajı

İstanbul'da denize girilecek plajlar VİDEO

TÜRKİYE'DE BELLİ BAŞLI DENİZE GİRİLEBİLECEK PLAJLAR

VAN GÖLÜ

  • Tuşba Kampüs Sahil
  • Edremit Belediyesi Halk Plaj
  • Erçiş Çelebibağ Sahili

ARTİV

  • Hopa Kopmuş Plajı

RİZE

  • Çayeli Halk Plajı
  • Alipaşa Plajı

TRABZON

  • Güzelyalı Mah.
  • Vakfıkebir Belediye plajı

GİRESUN

  • Eynesil Boztepealtı plajı
  • Görele Çamlık önü plajı
  • Keşap Uluburun plajı

ORDU

  • Çınarsuyu plajı

SAMSUN

  • Çarşamba Hürriyet Belediyesi Anıl plajı
  • İlkadım Fener plajı
  • Ondokuzmayıs  Kumcağız Belediye plajı

SİNOP

  • Ayancık Harzana plajı
  • Demirkollar
  • Kuğu Yalısı plajı

KASTAMONU

  • ÇATALZEYTIN MERKEZ PLAJI
  • ÇATALZEYTIN GINOLU PLAJI

BARTIN

  • KURUCAŞİLE / TEKKEÖNÜ PLAJI IZLEME NOKTASI
  • KURUCAŞİLE / KARAMAN PLAJI IZLEME NOKTASI
  • AMASRA / BÜYÜK LIMAN PLAJI IZLEME NOKTASI
  • BARTIN MERKEZ / INKUM PLAJI YENI MAH. IZLEME NOKTASI

ZONGULDAK

  • KOZLU / DEGIRMENAGZI PLAJI
  • KOZLU / ILIKSU PLAJI
  • ALAPLI / ALAPLI BELEDIYE PLAJI

SAKARYA

  • KOCAALİ / ALANDERE PLAJI
  • KARASU / ÖZSU TESISLERI ÖNÜ

KOCAELİ

  • KANDIRA / SARISU

KIRKLARELİ

  • VİZE / KIYIKÖY HALK PLAJI
  • DEMİRKÖY / IL ÖZEL IDARESI KAMPI

EDİRNE

  • ENEZ / KIRKPINAR ALTINKUM SAHILI
  • ENEZ / GÜLÇAVUS SAHILI
  • KEŞAN / MECİDİYE KÖYÜ SAHİLİ İZLEME NOKTASI
  • KEŞAN / SAZLIDERE SAHİLİ İZLEME NOKTASI

YALOVA

  • YALOVA MERKEZ / KAMPLAR BÖLGESİ PLAJI
  • ÇINARCIK / ESENKÖY ÇAMLIBEL MEVKİ
  • ÇİFTLİKKÖY / AYDINKENT-CEYLANKENT SAHILI
  • ÇINARCIK / KUMLUK MAVIS PLAJI

BURSA

  • KARACABEY / YENİKÖY HALK PLAJİ
  • MUDANYA / BURGAZ ALTİNKUM HALK PLAJİ
  • MUDANYA / B.B.B.EGERCE HALK PLAJİ
  • GEMLİK / BÜYÜKKUMLA HALK PLAJİ
  • KARACABEY / KURSUNLU HALK PLAJİ / KARACABEY

BALIKESİR

  • ERDEK / KURBAĞALI DERE HALK PLAJI İZLEME NOKTASI
  • GÖNEN / 66 EVLER PLAJİ IZLEME NOKTASİ
  • MARMARA / YİGİTLER HALK PLAJI - AVSA IZLEME NOKTASİ
  • MARMARA / ABRUZ PLAJI -SARAYLAR IZLEME NOKTASİ
  • ERDEK / DALYAN PLAJİ IZLEME NOKTASİ/TATLİSU

ÇANAKKALE

  • BİGA / KARABIGA HALK PLAJI
  • BİGA / KEMER HALK PLAJI
  • LAPSEKİ / KÖKEZ MEVKII PLAJI
  • EZİNE / YENIKÖY PAPAZ PLAJI
  • AYVACIK / ASSOS ANTIK ISKELE

İZMİR

  • DİKİLİ / SALİHLER ALTI HALK PLAJI
  • İKİLİ / KALEM ADASI
  • ALİAĞA / ÖN PLAJLAR
  • FOÇA / GENCELLİ HALK PLAJI
  • KARABURUN / BODRUM PLAJI
  • ÇEŞME / TEKKE PLAJI
  • ÇEŞME / SEPETÇİK KOYU
  • ÇEŞME / PIYADE KOYU
  • URLA / DEMİRCİLİ ADASI PLAJI
  • SEFERİHİSAR / GÜNEŞKÖY SİTESİ HALK PLAJI

AYDIN

  • KUŞADASI / GÜZELÇAMLI KOYU
  • KUŞADASI / PAPAZ HAMAMI PLAJI
  • KUŞADASI / SEVGI PLAJI
  • DİDİM / SAGTUR PLAJI

MUĞLA

  • MİLAS / INCEKUM PLAJİ
  • MİLAS / ZEYTİNLİKUYU PLAJİ
  • BODRUM / YALİKAVAK HALK PLAJİ
  • ULA / AKÇAPINAR PLAJI
  • DATÇA / MESUDIYE OVABÜKÜ PLAJI
  • MARMARİS / BOZBURUN PLAJİ
  • KÖYCEĞİZ / DELTA PLAJI
  • ORTACA / IZTUZU PLAJİ
  • DALAMAN / SARSALA PLAJİ
  • FETHİYE / KİDRAK PLAJİ
  • FETHİYE / KARGİ AKMAZ PLAJİ

ANTALYA

  • KAŞ / KAPUTAŞ PLAJI
  • DEMRE / TASDIBI PLAJI
  • KONYAALTI / BÜYÜK ÇALTICAK PLAJI
  • MURATPAŞA / KONSERVE HALK PLAJI
  • MANAVGAT / MESIRE YERI

MERSİN

  • ANAMUR / ANAMUR ÖĞRETMENEVİ
  • ANAMUR / ANAMUR PULLU HALK PLAJI
  • BOZYAZI / BOZYAZI BELEDIYE HALK PLAJI
  • ERDEMLİ / KOCAHASANLI BELEDIYE HALK PLAJI

ADANA

  • KARATAŞ / TUZLA KÖY HIZMETLERI KAMPI
  • KARATAŞ / TUZLA MILLI EGITIM KAMPI
  • KARATAŞ / BAHÇE BELDESI HALK PLAJI
  • ADANA / YUMURTALIK / BELEDIYE HALK PLAJI

HATAY

  • DÖRTYOL / SEÇİL TATİL SİTESİ
  • PAYAS / PAYAS BELEDİYE PLAJİ
  • ARSUZ / KARAAGAÇ HALK PLAJI
  • SAMANDAĞ / ZİYARET KARSİSİ

ELAZIĞ

  • SİVRİCE / HAZAR BABA BAKIM VE REHABILITASYON MERKEZI KAMPI IZLEME NOKTASI
  • MADEN / PLAJKÖY PLAJI
  • SİVRİCE / ELAZIG EMNIYET MÜDÜRLÜGÜ KAMPI

ISPARTA

  • ISPARTA / EĞİRDİR / YAZLA HALK PLAJI
  • YALVAÇ / TASEVI HALK PLAJI
  • EĞİRDİR / BEYDERE TURISTIK TESISLERI

KONYA

  • BEYŞEHİR / BEYŞEHİR GÖLÜ

BURDUR

  • YEŞİLOVA / AKKUMLUK HALK PLAJI
  • YEŞİLOVA / DOGANBABA HALK PLAJI NUMUNE NOKTASI
  • YEŞİLOVA / YESILOVA BELEDIYE HALK PLAJI

















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