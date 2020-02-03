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Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı üçe katlandı

Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı bir yılda üç katına çıkarak 15 bin 53' e yükseldi.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 10:26..
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Tesla’nın öncülük ettiği elektrikli otomobil sektörü, son yıllarda yaşadığı ciddi büyümelerle dikkat çekiyor. Birçok şirket, kendi elektrikli otomobillerini piyasaya sürmek için birbirleriyle yarışırken, ülkemizdeki elektrik otomobil pazarı da her geçen gün genişliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, azalan akaryakıt rezervleri ile artan çevre kirliliği, otomotiv sektöründe elektriğe dönüşü hızlandırdı. Elektrikli araç sektöründe küresel bir rekabet yaşanıyor.

Ülkede trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı da yeni modeller ve çevre duyarlılığının artmasıyla giderek yükseliyor.

Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı bir yılda üç katına çıkarak 15 bin 53' e yükseldi.

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5 YILDA 16 KAT ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 503 bin 49 adet otomobilden yüzde 38,1'inin dizel, yüzde 37,3'ünün LPG, yüzde 24,2'sinin benzin yakıtlı, yüzde 0,1'inin ise elektrikli veya hibrit olduğu görüldü.

Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit araç sayısı 2011'de yalnızca 47 iken, bu sayı 2012'de yüzde 385,1 artarak 228'e, 2013'te bir önceki yıla göre yüzde 91,2 yükselerek 436'ya çıktı. Elektrikli ve hibrit otomobillerin sayısı 2014'te 525, 2015'te 889 olurken, 2016'da 1000'i aşmayı başardı.

Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı 2017'de 1685, 2018'de 5 bin 367, geçen yıl sonu itibarıyla da 15 bin 53 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı üçe katlandı

Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı üçe katlandı

Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı üçe katlandı

Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı üçe katlandı

Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı üçe katlandıTürkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı üçe katlandı

Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı üçe katlandı

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