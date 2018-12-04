Türkiye’deki kayak merkezleri listesi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Hayatı uç noktalarda yaşamaktan keyif alan kayakseverler, sınırları aşan parkurlardan vazgeçemiyor. Ülkemizde bulunan kayak merkezleri ve bu pist alanları dünyaya mal olmuş miraslar. Soluksuz bir kayak sürüşü için Avrupa'nın en büyük kayak merkezine ihtiyacın yok. Türkiye’de dağ da var; kar da. Aşağıda, ayağının ucunda duran kayak merkezlerinin tümünü içeren bir Türkiye haritan var.

Şimdi karar verelim; karın tozunu nerede attırmak istiyorsun?

TÜRKİYE'DE KAYAK MERKEZİ SAYISI 50'Yİ AŞTI

Bugün dünyada 10'u kapalı kayak tesisi olmakla birlikte toplam 80 ülkede kayak tesisi var. Türkiye'ye baktığımızda ise, Turizm Bakanlığı tarafından kış sporları turizmine yönelik olarak ilan edilmiş toplam 20'nin üzerinde bölge olduğunu görüyoruz. Ancak Bakanlık dışında çeşitli idareler tarafından kayak merkezi olarak belirlenen ya da hedef gösterilenlerle birlikte bu sayı 50'leri aşmış durumda.

ULUDAĞ- BURSA

Türkiye'de kayak deyince akla yer etmiş ilk durak Uludağ olur genelde. Olimpos Dağı olarak da bilinen Uludağ'ın modası geçmek bilmiyor. Sezon boyunca üniversite gençlerinin bir numaralı durağı olmasının yanı sıra, aile tatili için de oldukça uygun.

Bursa ili sınırları içinde, 2543 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ, listenin en başında geliyor. Marmara Bölgesi’nin de en yüksek dağıdır aynı zamanda. Uludağ, İki adet pisti ve modern teleferik taşımacılığı ile de gelen gidenin ihtiyacını karşılıyor. 2006 kış sezonuyla ağırlık verilen 2'inci Bölge'de, yeni tesis yatırımları göze çarparken, 1'inci Bölge en çok tercih edilen pist. Pistlerin en uzunu iki bin metre ile Tutyeli. ‘’Winter Fest’’ adındaki yılbaşı etkinlik zamanı, adım atacak yer kalmıyor. Zaman zaman birçok kayak yarışmalarına, kış festivallerine ve ünlü isimlerin konserlerine de ağırlık veriliyor.

ERCİYES - KAYSERİ

3917 metre zirvesi, 18 farklı kayak pisti bulunan ve Kayseri şehir merkezine sadece 20 dakika uzaklıkta olan Erciyes de Türkiye’nin gözdelerinden. Erciyes Kayak Merkezi, 3917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı`nda yer alıyor. Kayak tesislerinin yüksekliği 1800-3000 metre ve 2 adet teleferik hizmetinizde. Kayak sezonu 15 Kasım - 1 Mayıs tarihleri arasında olan Erciyes’te, hem 2.200 metredeki muhteşem dağ otellerinde hem de şehir merkezindeki global marka otellerde konaklayabilirsin.

Dağ genelinde bulunan 154 adet Türkiye’deki en gelişmiş suni karlama sistemiyle, kar yağmasa dahi kar üreterek kayakçıları memnun ediyor. Sezon boyu pistlerin açık tutulduğu Erciyes, esintili ortamıyla da dünyanın en iyi snow kite (paraşüt kayağı) pistlerine sahip. Erciyes’in; Alpler standardında en yeni liftleri ve teknik imkânlarıyla, son teknoloji teleferik sistemiyle, saatte 26.750 kişi taşıma kapasitesi var. Bu da kayakçılar için teleferik kuyruğuna girme ve zaman kaybetme dezavantajını ortadan kaldırıyor. Erciyes’te, dağın 25 kilometrelik alanı içerisinde bulunan 2’si gondol, 19 adet mekanik tesis ağı, misafirlerine çok farklı noktalarda kayak yapma imkânı sunuyor.

PALANDÖKEN - ERZURUM

70 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğinde bir alanı kaplayan Palandöken Dağı'nda Erzurum (Hınıs) Boğazı, Konaklı ve Gez Yaylası'ndan oluşan 3 adet kayak merkezi bulunuyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde slalom ve büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki pist var. Kış olimpiyatlarının dahi düzenlenmesine imkân tanıyan Palandöken'de pistler dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alıyor. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistlerde 10 telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol lift mevcut. Alp disiplini ve snowboard için son derece uygun pistleriyle bu işin müdavimlerinin bir numarası.

KARTEPE - İZMİT

Özellikle İstanbul ve Kocaeli'ne yakınlığından dolayı büyük bir öğrenci turizmine imza atan Kartepe, günübirlikçilerin de gözde kayak merkezi. Buraya, profesyonellerden ziyade daha küçük pistleriyle aile veya amatör dağı diyebiliriz. 115 kilometrelik mesafenin 90’ınını, muhteşem bir orman yolculuğuyla geçirmek en güzel kısmı. Dağa çıkarken otantik ahşap evlerde köy kahvaltısı yapmanı öneririm. Kartepe Kayak Merkezi'nde 4 lift 3 telesiyej 1 teleski mevcut olup pist uzunlukları 400 metre ile 3500 metre arasında değişiyor. 250 otel odasıyla konaklayabileceğin oteller olduğu gibi, günübirlik bir ziyaret için de oldukça yakın bir rota. Kayak için en uygun zaman ise aralık-mart arası.

KARTALKAYA - BOLU

Gelelim Bolu’nun profesyonel pistlerine. Kartalkaya deyince, karlı günde dağ yoluna tırmandığımız geliyor aklıma. Nasıl bir kar bereketidir bu! Marmara bölgesinin karsever memleketinde kayak yapmak da bir başka. 2375 metrelik yüksekliğiyle ve uzun pistleriyle gönüllerde taht kuran bir kayak merkezi. Dorukkaya Otel'in kendi pistleri daha çok snowboardcuları çekerken, Grand Kartal ve Kartal Otel pistleri ise kayakçılar tarafından tercih edilse de, birkaç pisti snowboard için gerçekten kusursuz denebilecek kadar iyi. 2 adet ana kayak alanı içerisinde toplam 18 adet mekanik tesis ile çeşitli eğim ve zorluk derecelerinde toplam 25 adet pist var. Kartalkaya aynı zamanda profesyonel kayak yarışlarının da gözde pistlerine sahip.

Hava koşulları bazen zorlayıcı olabilir; burnunuzun ucunu göremeyeceğin kadar sis çökebilir veya buzlu yollarında mahsur kalabilirsin. Sonuç olarak amatör bir ruha sahip değilsen, kendini geliştirebileceğin pistler var burada.

Kartalkaya Kayak Merkezi Pist Haritası

ESENTEPE - BOLU

Çam ormanları ile kaplı muhteşem bir güzellik. En ilgi çekici özelliği ise, bilindiği kadarı ile dünyada ana yolu en yakın mesafede olan, tek kayak merkezi olması. Esentepe Kayak Merkezi’nde Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından onaylanmış olan 1,5 kilometre ve 5 kilometrelik iki adet mukavemet pisti var. Pistlerin zorluk dereceleri, normal zorluk derecesinde. Arkut Dağı olarak bilinen bölgede yer alan pistler bu macera sporuna yeni başlayanlar için birebir. Fakat Kartalkaya'nın yanında namının çok yürüdüğü söylenemez.

SARIKAMIŞ - KARS

Sarıkamış coğrafi şartları ve imkânlarıyla diğer tesislere göre çok daha zorlayıcı olsa da, kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor. Tesisler eski, pist sayısı az, kayak sonrası eğlence yok. Ülkenin bir diğer ucunda; fakat bu işi bilen biri olarak söylüyorum: Paramız cebimde kalsın; sıra beklemeden kayalım diyorsan tek geçerim. Gel gelelim dünyada kaymak için en iyi yer olarak geçen Alpler’de görülen kristal kar bir tek burada var. Dolayısı ile snowboardcuların ve offpistçilerin rüyasını gerçekleştiren nadir bir kayak merkezi. En güzeli de; güneş her zaman tepede ve bu dondurucu soğuklarda bile kusursuz bir kayak sürüşü demek. Pistler kar yağışıyla yeniden tazelenip, buzlanmıyor.

SAKLIKENT - ANTALYA

Antalya denince insanın içinde bir yazlık uyanıyor. Kara kış gelmiyor. Saklıkent Türkiye’nin en en küçük kış sporları tesislerinden. Deniz, kum, güneş, Kemer, Ruslar… Saklıkent bambaşka bir Antalya sunuyor. Akdeniz Bölgesi'nde Beydağları üzerinde Ekvator`a en yakın kayak tesislerinden biri Saklıkent. Özellikle şubat sonu ve mart aylarında "Gündüz Kayak, öğleden sonra deniz" sloganı ile öne çıkan Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayarken terlemek mümkün. Tabii bu durum yerde duran karın çamurlaşmasına neden olduğu için kaymak için ideal bir yer mi? Tartışılır. 2000–2400 metre rakımı ile 2 kolay ve orta zorluk derecesindeki piste sahip, 240 kişi/saat kapasiteli iki adet teleski hizmet veriyor. Dürüst olayım; Proflar sevmez.

DAVRAZ - ISPARTA

Hakim bitki örtüsünü; çam, ardıç, sedir ve otsu bitkiler oluşturur. Davraz Kayak Merkezi, Antalya’ya yakınlığı ve gelişmeye müsait konumu nedeniyle ayrı bir avantaj. Mekanik Tesisler Kayak Merkezi'nde, saatte 1000 kişiyi taşıyabilen 1211 metre ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda 2 adet telesiyej, ayrıca saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 m uzunluğunda bir adet teleski var. Davraz Kayak Merkezi, ağaçsız yapısıyla dikkat çekiyor. 2 adet 300 metrelik baby lift dışında toplam pist uzunluğu 5 kilometre. Ayrıca çığ ve kaybolma tehlikesi olmaması kayakçılar için büyük bir güvence olsa gerek. Aile tatili için öneririm.

ILGAZ - KASTAMONU

Ilgaz, kayak sporuna yeni adım atmış kişiler için ideal bir pist. Mart ayının sonlarına doğru gidildiğinde lezzetli olabilecek bir ortamı olabilir. 700 metre uzunluğundaki telesiyejin yanısıra 900 metre uzunluğunda birde teleski bulunuyor. Toplam 3700 metre uzunluğunda 4 adet kayak pisti mevcut. Pistleri özellikle snowboard’a yeni başlayacaklar ve orta seviyedekiler için uygun. Orta eğimli bir pisti var. Gece aydınlatılan pisterde kaymanın zevki bambaşka.

ZİGANA - GÜMÜŞHANE

Zigana Kayak Merkezi, Trabzon’a 60 kilometre, Gümüşhane’ye 40 kilometre uzaklıkta. Bu kayak merkezinin büyük bir kısmı ormanla kaplı. Doğayla iç içe, eşsiz bir kayak ortamı var. Kayak merkezinde 1 adet teleski, bir adet baby-lift tesisi ile kayak evi bulunuyor. Tesis 661 metre uzunluğunda, 843 kişilik. Kayak mevsimi aralık-nisan arasında. Kar kalınlığı 100-150 santimetre. Gelişmiş bir kayak merkezi mi? Değil. Fakat Karadeniz'deki çam ağaçlarının dallarından sarkan karların güzelliği tartışılamaz.

BUBİ DAĞI - AĞRI

Konumu ve sürekli kar yağışı nedeniyle, burada, kayak sezonlarında kar kalınlığının 1-2 metreye ulaştığı bile oluyor. 1 adet alt istasyon binası içinde oturma salonu bulunuyor. Orta ve zor pistlere sahip merkezde kayak mevsimi Aralık-Nisan ayları arasında. Henüz tam anlamıyla kış turizmine hizmet veremeyen tesiste 1227 metre uzunluğunda 600 kişi/saat kapasiteli bir de teleski var. Bir gün yolun düşerse Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı ile Ağrı Dağı'nı mutlaka ziyaret etmeni öneririm.

ELMADAĞ - ANKARA

Elmadağ’ın kuzey yamaçlarında, 1850 ile 1500 metre yükseklikler arasında olan bölgenin etrafı, ağaçsız ve alpin çayırlarla kaplı. Kar kalınlığı 30 ile 60 santimetre arasında değişiyor. Kayak alanının uzunluğu 900 metre, genişliği ise 200-250 metre arasında. 720 kişi/saat kapasiteli 548 metre uzunluğundaki teleski, kayak severlerin hizmetinde. Kayak sezonu ocak ve mart aylarıyla sınırlı olan tesis, sezon dışında da farklı aktivitelerle hizmet vermeye devam ediyor.

YOLAÇTI - BİNGÖL

Pist uzunluğu 1000 metre olan Yolaçtı, acemi ve ileri düzey kayakçılar için. Alt istasyon bin 650, üst istasyon bin 890 metre. Ulaşım otobüs ve özel araçlarla sağlanıyor. Kayak Merkezinde bir kayak evi bulunmakta. Yerli halkın ilgi gösterdiği bir kayak merkezi.

HAZARBABA - ELAZIĞ

İki bin 347 metre zirvesi bulunan Hazarbaba Dağı’nda normal kış koşullarında kar kalınlığı 100-200 santimetre civarında. Kent merkezine 50, Sivrice ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan, bin 300 metre doğal piste sahip kayak merkezi, yörenin ve çevre illerin yanı sıra farklı bölgelerden ve yurt dışından gelenleri ağırlıyor.

Kayak sezonu aralık ayında başlıyor ve mart ayına kadar devam ediyor. Tesisin mevcut teleski tesisi, 2000 yılında büyütülerek 1700 metreye çıkarılmış, kayak pisti geliştirilerek amatör ve profesyonel kayakçılara rahat kayma imkanı sağlamış. Elazığ, Sivrice Hazarbaba Kayak Merkezi'nde, kayak için horizantal 8 pist bulunuyor. Kayak pistleri 3 kilometre uzunluğunda. Göl manzarası çok hoş.

ERGAN - ERZİNCAN

Türkiye’ nin en uzun kayak pistinin bulunduğu Ergan Dağı, snowboard ve kayak sporu tutkunları için adeta bulunmaz bir nimet. Munzur Sıra Dağları’nın eteklerinde bulunan Ergan Dağı, 2970 metre yüksekliğe sahip. Farklı zorluk dereceleri ile Türkiye’nin en uzun kayak pistleri burada. Ergan Dağı’nda bulunan kayak merkezimizde 1.800 metre, 2.662 metre, 2.455 metre uzunluğunda pistler var. Saatte 2700 kişi taşıma kapasitesi olan yeni teknoloji telesiyej sistemi bulunan tesiste ayrıca bin kişi taşıma kapasiteli teleferik de mevcut.

SAKALTUTAN - ERZİNCAN/BOLKAR

Erzincan il merkezine 44 kilometre uzaklıkta olan Sakaltutan Kayak Merkezi, kış tatiliniz için tercih edeceğiniz yerler arasında; Bolkar dağlarında kurulu. Kayak merkezinde 1050 metre uzunluğunda, 1200 kişilik bir teleski tesisi ile, 300 metre uzunluğunda baby-lift tesisi ve bir de kayak evi bulunuyor. Pist uzunluğu 1100 metre ve orta-zor düzeyde. Kayak mevsimi Aralık-Nisan arasında. Kar kalınlığı 60-100 santimetre.

BOZDAĞ - İZMİR/ÖDEMİŞ

İzmir’e 110 kilometre uzaklığında olan merkezde, aralık ayından mart ayına kadar kayak yapılabilmekte. Kayak alanları 1700-2157 metre yükseklikleri arasında. Özellikle dağın kuzeye bakan yamaçlarında Alp disiplini kayak uygulamaları yapmak için elverişli ortam bulunuyor. Ege Bölgesi’nin sıcak iklimi nedeniyle kayak sezonun geç başlayıp erken bittiği Bozdağ’a gitmek için en uygun dönem, kar seviyesinin yoğun olduğu aralık ve mart ayları arası.





YALNIZÇAM- ARDAHAN

Ardahan il merkezine 13 km uzaklıkta bulunan Yalnızçam Kayak Merkezi, Avrupa Birliği desteği ile yapıldı. Yalnızçam dağına yapılan tesis 50 milyon lira gibi bir maliyete sahip. Ardahan Kayak Merkezi 3 piste sahip. Ana pisti 4 kilometre uzunluğa sahip. Yan pistler olarak ise biri 1.5 kilometre uzunluğunda ve diğer pisti de 600 metre uzunlunda olmak üzere toplam 3 pist var. Telesiyej hattı toplam 3 km uzunluğunda ve saatte 800 kişi taşıma kapasitesine sahip.

MERGA BÜTAN- HAKKARİ

Kış mevsiminde kar kalınlığının yaklaşık dört metreyi bulduğu dağların ve aynı zamanda yüksek rakımlı yaylaların bulunduğu Hakkari, hem amatör kayakçılar hem de profesyonel kayakçılar için oldukça elverişli pistler mevcut. Bu pistlerin başlıcaları; Bercelan Yaylası (2800 m - 3700 m), Cennet Cehennem Vadisi (2600 m - 3400 m), Cilo Sat Gölleri (2500 m - 3300 m) Bay Köyü (2200 m - 2900 m)yüksek rakımlara sahip. Mergabüt Kayak Tesisleri 900 metre uzunluğunda bir teleski ve 3 katlı bir dağ evi ile öne çıkıyor.





ABALI- VAN

Van Denizi Manzaralı Kayak Abalı kayak merkezi, beyazın eşliğinde turkuaz bir manzarayı kayak severlere sunuyor. Birinci etapta bin 300, ikinci etapta bin 200 olmak üzere toplamda 2 bin 500 metre uzunluğundaki pistlerin bulunduğu 2 bin 800 rakımlı Abalı Kayak Merkezi'nde, acemi kayakçılar için de 250 metrelik bir pist var.

2,5 kilometrelik telesiyej hattı sayesinde zirveye kolaylıkla ulaşan kayakseverlerin Süphan Dağı, Van Gölü, Akdamar Adası manzarasını doyasıya izleyebildiği 2 bin 800 rakımlı Abalı Kayak Merkezi, yeni yatırımlarla da uluslararası organizasyonlara hazır hale getirildi.





OVACIK- TUNCELİ

1.200 metre telesiyej uzunluğuna ve 2,5 metre kar kalınlığına sahip 1000 kişi kapasiteli tesis, herkesin ailesiyle birlikte güvenle vakit geçirilebileceği bir eğlence merkezi haline geldi. Tesis, meyilsiz pist uzunluğuyla uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapmaya müsait.

TAVAS- DENİZLİ

Denizli'nin Tavas İlçesi'nin Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veriyor. En uzunu 1700 metre, ikincisi 1500 metre, üçüncüsü ise 700 metrelik tesisler amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet verirken, Denizli Kayak Merkezi'nde 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor.

AKDAĞ LADİK- SAMSUN

Lâdik Akdağ Kayak Merkezi, Orta Karadeniz Bölgesinin tek kayak merkezi olma özelliği taşıyor. Akdağ Yaz ve Kış Sporları Merkezi, Samsun şehir merkezine 84 kilometre, Ladik merkeze ise 7 kilometre uzaklıkta. Pist uzunluğu 1400 metreye varan merkezde, telesiyej uzunluğu 1.360 metredir. 1500-1770 rakım aralığında kayak yapılıyor. Kar verimliliği ise; Kasım-Mart ayları arasında ortalama 1 metre yüksekliğe ulaşıyor.

YILDIZ DAĞI- SİVAS

1930’lardan bu yana, Türkiye’nin ilkleri arasında yer alan, Sıptırıç, Meraküm ve Yoğunyokuş kayak merkezlerinde kayak organizasyonları düzenlenmiş olsa da bölge istediği üne kavuşamamıştı. Yıldız Dağı zirvesi 2.552 metre olup, kar tutma kapasitesi ve kar kalitesi bakımından Türkiye’nin en iyi pistlerinden birisi. 800 Kişilik kapasitesiyle yakşalık 1,500 metre uzunluğa sahip tesisi var.

EREN DAĞI- MUĞLA

Seydikemer’in Seki Mahallesi’nde bulunan 10.040 hektarlık geniş bir alanda yer alan kayak merkezinde; 800, 1000 ve 1500 metre uzunluğunda üç kayak pisti mevcut. Bu pistlerde ortalama kar kalınlığı bir metre, zirvede ise beş metre civarında.

SAPGÖR- BİTLİS

Bitlis Çirtkaya Kayak Merkezi; Bitlis merkezde yer alıyor. Bitlis Kayak merkezinde orta ve zor seviyede pistler mevcut. Bir kayak evi ile bir teleski tesisi bulunuyor. Tesisin uzunluğu 725 metre, kapasitesi ise 710 kişi. Tatvan, Ahlat ve Rahva da diğer kayak merkezleri.

KIŞ SPORLARIYLA ÖNE ÇIKAN DİĞER ŞEHİRLER

Aksaray Hasandağı Kış Sporları

Gümüşhane Süleymaniye Kış Spor

Artvin Kafkasör (Atabari Kayak Merkezi)

Antalya Alanya Akseki Kış Sporları

Düzce Gölkaya Kardüz Yaylası

Malatya Hekiman Yamadağı

Rize İkizdere Ovit Dağı Kış Sporları

Mersin Tarsus Gülek Karboğazı

