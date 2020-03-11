Türkiye'deki koronavirüsteki son durum

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un katılımıyla toplandı.

Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca, kameraların karşısına geçerek Türkiye'de ne gibi önlemler alınacağını ve bundan sonraki süreçte neler yaşanacağının üzerinde durdu.

Bakan Koca'nın, toplantı sonrası açıklamalarından satır başları...

HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK

"Bildiğiniz gibi ilk kez bir toplantıyı gece saatlerinde yaptık. Bu az görülen bir durumdur. Bundan sonraki her buluşma dünkü gibi şeffaf olacaktır. Virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Antibiyotik diyecek ilaç şeffaf, temiz bilgidir. Çıkarımların bilgi ile karıştırıldığı bir durumdayız. Doğru bilgiyi yayma sorumluluğunuz var. Sorun küresel, mücadelemiz ulusaldır. Bu ulusal mücadelenin güçlü bir aktörünün medya olduğunu bildirmek isterim.

BİLİMSEL YÖNTEMLERLE İLERLEDİK

Biz sorunu siyasal dil ile ele almadık. Bilimsel yöntemle ilerledik. Verilerle karar verdik. Tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Avrupa ile ilgili kaygılarımız doğrulandı. Bunu bekliyorduk. Tanı ve izolasyon sürecini hızla yaptık. Avrupa'nın durumu bizi dün akşamki durumla karşılaştırmakla yetinmeyecektir. Avrupa'nın tamamıyla iletişimi kesmek mümkün değildir. Turizm ve ticaret bakanları da bizimle beraberlerdir. Bilimsel tedbirlerin her alana hakim olmasını tartıştılar, kararlar aldılar. Maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselmesi, Sağlık Bakanlığı'nın Ticaret Bakanlığı'na ön hizmet için tabi olması kararı alındı. Vatandaşarımızın alım sayısı tamamlanmadan, ihracata izin verilmeyeceğini duyurmak istiyorum."

KORONA TEDBİRLERİMİZDEN GÜÇLÜ DEĞİL

Dün bir pozitif vaka ile karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Ülkemizin sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi gerçekleştir. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Koronavirüs somut,tedbirler basittir.