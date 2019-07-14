Türkiye'deki orman yangınlarının nedenleri bilinmiyor

Türkiye'nin son zamanlarda gördüğü en büyük orman yangınlarından olan Muğla'nın Dalaman ilçesindeki yaklaşık 400 hektarlık alanda etkili olan yangın ve son zamanlarda tatil beldelerine yakın, denize sıfır yerleki orman yangınları sogulanmaya başladı.

Yaz aylarının gelmesiyle başlayan orman yangınlarının nedenleri arasında dikkatsizlik ya da doğal nedenler olduğu kadar en çok şüphelenilen rant uğruna bilinçli olarak yangın çıkarılması da var.

5.862 YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Orman Genel Müdürlüğü 2018 yılı Faaliyet Raporu’na göre Türkiye’de 2014 – 2018 yılları arasında 10 bin 130 orman yangını çıktığını, bu yangınların 667’sinin kasıtlı çıkartılırken 5.862’sinin çıkış nedeninin aydınlatılamadı.

Muğla'daki orman yangını havadan görüntülendi VİDEO