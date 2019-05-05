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Türkiye'den 4 bin zengin göç etti

Yapılan araştırmalar dünyada en çok zengin göçü veren ülkenin Çin olduğunu gösteriyor.

Haber Merkezi | 05.05.2019 - 08:44..
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New World Wealth adlı danışmanlık şirketi dünyada göç eden zenginlerle ilgili bir rapor yayınladı.

"Global Wealth Migration Review", yani Küresel Varlık Göçü Araştırması'na göre, Türkiye en çok zengin göç veren ülkeler sıralamasında dünyada dördüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK ZENGİN GÖÇÜ VEREN ÇİN OLDU

İlk sırada 15 bin dolar milyonerinin ayrıldığı Çin var. İkinci olan Rusya'yı, 5 bin milyonerle Hindistan ve 4 bin milyonerle Türkiye takip ediyor.

Türkiye'den 4 bin zengin göç etti

Beşinci sırada katı vergi yasaları nedeniyle milyonerlerini kaybetmeye devam eden Fransa var. Bu ülkeden ayrılan milyoner sayısı 3 bin.

DOLAR MİLYONLERLERİ AVUSTRALYA'DAN GÖÇ EDİYOR

Milyonerlerin en çok göç ettiği ülkeler listesinde ise ilk sıra Avustralya'nın. 2018'de 12 bin dolar milyoneri bu ülkeye göç etti.

İkinci sırada 10 bin yeni milyonere kucak açan ABD var. 4 bin dolar milyoneri ise yerleşmek için Kanada'yı seçmiş.

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