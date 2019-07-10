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Türkiye'den AB ve Yunanistan'a sert tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz’deki Fatih ve Yavuz sondaj gemisinin Yunanistan ile AB'yi rahatsız ettiğini belirterek, yapılan 'yasa dışı faaliyet' ifadelerinin kabul edilmediğini açıkladı.

AA | 10.07.2019 - 11:17..
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Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan ve AB'ye, Türkiye'nin sondaj gemileri olan Fatih ve Yavuz ile ilgili karşı açıklama geldi.

BM'YE SÖYLENİLDİĞİ GİBİ SONDAJ YAPILIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'ye ait Fatih gemisinin mayıs ayı başında Kıbrıs adasının batısında Türkiye'nin, Türkiye Petrollerine 2009 ve 2012 yıllarında verdiği ruhsat sahaları içinde ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) deklare ettiği kıta sahanlığı dahilinde sondaj faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı.

KIBRIS TÜRKLERİ ADINA DA FAALİYETTE BULUNACAK

Yavuz sondaj gemisinin de Karpaz yarımadasının güneyine intikal ettiği belirtilen açıklamada, Yavuz gemisinin, KKTC'nin 2011 yılında Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat sahaları içinde Kıbrıs Türkleri adına sondaj faaliyetlerinde bulunacağı kaydedildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın verdiği bir mülakata atıf yapılan açıklamada, "Ülkemizin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerini yadırgıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'den AB ve Yunanistan'a sert tepki: Reddediyoruz

"AVRUPA'NIN ŞIMARIK ÇOCUĞU YUNANİSTAN'DIR"

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"'Avrupa’nın şımarık çocuğu' unvanı, esasen Yunanistan’a aittir. Avrupa’nın haylaz çocuğu ise uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ve Yunanistan ile yıllardır Doğu Akdeniz’i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'dir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde sözde adanın tamamını temsil ederek Avrupa Birliği üyesi olması, kendilerine Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını gasbetme hakkını vermez.

"REDDEDİYORUZ"

Bu anlayışla Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasa dışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz. Bu açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak kurucusu olan ancak hakları 1963 yılından itibaren gasbedilen Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve adada sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur."

"AB, TARAFSIZ OLAMIYOR"

AB'nin de Rum-Yunan ikilisinin adanın eşit sahiplerinden Kıbrıs Türklerinin hakları üzerinden oynadığı oyuna ortak olarak bu hukuksuzluğun bir aktörü haline geldiği vurgulanan açıklamada; AB'nin, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik müzakere süreçlerinde tarafsız bir arabulucu rolünü üstlenemeyeceğinin açıkça ortaya çıktığı bildirildi.

"KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARI SAVUNULACAKTIR"

Açıklamada, "Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece adanın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir. Bu çerçevede Yavuz sondaj gemimizin faaliyetlerinin yasal ve meşru dayanağını teşkil eden ruhsatları veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları tarafından yapılan açıklamaları da tamamıyla destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

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