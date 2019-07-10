Türkiye'den AB ve Yunanistan'a sert tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan ve AB'ye, Türkiye'nin sondaj gemileri olan Fatih ve Yavuz ile ilgili karşı açıklama geldi.

BM'YE SÖYLENİLDİĞİ GİBİ SONDAJ YAPILIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'ye ait Fatih gemisinin mayıs ayı başında Kıbrıs adasının batısında Türkiye'nin, Türkiye Petrollerine 2009 ve 2012 yıllarında verdiği ruhsat sahaları içinde ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) deklare ettiği kıta sahanlığı dahilinde sondaj faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı.