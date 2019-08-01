Türkiye’den, ABD’ye göç eden kadınların hikâyesi: Ne Oralı Ne Buralı

Kadın olmak başlı başına zor bir iş bakıldığında. Peki ya maddi veya manevi bir sebeple göç etmek durumunda kalan bir kadın olmak… Ne Oralı Ne Buralı, hiç bilmediği okyanus ötesine giden 35 kadının deneyimini bazen gözleriniz dolarak bazen gülümseyerek okuyacağınız bir kitap…

KOLAY MI GİTMEK

İnsan bulunduğu ortamdan her ne kadar şikâyetçi olsa da, gitmeyi çok istese de, gitmek kolay değil elbet. Gitmek; bir yandan gurbet, bir yandan acının, kimsesizliğin ve yeniden doğuşun diğer adı. Çoğu sanat eserimizde vazgeçilmez konulardan biri olan gurbete, göçmenin acısını iyi bilen bir millet olarak tarihteki izlerde rastlamak mümkün. Dünyanın değişmesi, belki de bir kadının göçmesi ile başlayan esrarengiz bir serüven...

NE ORALI NE BURALI

Akademisyen ve yazar Işıl Öz, eserini Amerika’da kaleme almış. Birincil ağızdan dinlediğimiz acı tatlı hikâyeler bir ABD panoraması çizerken, okyanusun diğer tarafına göç etmek isteyen herkese bir rehber olma niteliği de taşıyor.

(Işıl Öz)

Ayrıca tanıtım bülteninin bir kısmı şunları da söylüyor:

“Ne Oralı Ne Buralı, ABD’de bir göçmen olarak yaşamanın tüm ayrıntılarını bulabileceğiniz ufuk açıcı bir araştırma kitabı. Kitapta hikâyelerini okuyacağınız kadınlar, bugünün ABD’sine dair son derece içeriden bilgilerini ve uzun yıllara yayılan deneyimlerini paylaşırken Türkiye’nin güncel politik durumuna dair hislerini ve fikirlerini de dile getirmeyi ihmal etmiyor.

Sadece buradan ABD’deki yaşama bakmak için değil, yaşadığımız ülkenin oradan nasıl göründüğüne dair bir farkındalık kazanmak için de bu kitabı mutlaka okumalısınız.”





Ne Oralı Ne Buralı

Işıl Öz

Karakarga Yay.

S.:296

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Sonay karaman

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