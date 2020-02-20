Türkiye'den ABD'ye Patriot talebi

Esad rejimi ve yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, İdlib'in güney ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Çatışmalar sonucu İdlib'den milyonlarca sivilin Türkiye sınırına hareket etmesi üzerine Türkiye harekete geçti.

ESAD'IN RUS HAVA SİSTEMİNE KARŞILIK PATRIOT

Bloomberg'in son dakika haberine göre Türkiye ABD'den Patriot talep etti.

Ancak ABD, daha önce Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmediği sürece Patriot alamayacağını bildirmişti.

2 PATRIOT BATARYASI İSTENDİ

Aktarılan bilgilere göre Türkiye, iki Patriot bataryasının güney sınırına konuşlandırılmasını istedi.

Bloomberg ayrıca Türkiye'nin bu talebi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e geçen hafta ilettiğini duyurdu.

ABD'nin bu talebe henüz yanıt vermediği bildirildi.





