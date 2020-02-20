taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0997
Euro
6.6025
Altın
1617.82
Borsa
115824.85
Gram Altın
316.722
Bitcoin
59198.97

Türkiye'den ABD'ye Patriot talebi

Türkiye, Esad'ın Rusya hava desteğiyle yapacağı potansiyel saldırıları durdurmak için ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep etti.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 18:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Esad rejimi ve yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, İdlib'in güney ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Çatışmalar sonucu İdlib'den milyonlarca sivilin Türkiye sınırına hareket etmesi üzerine Türkiye harekete geçti.

ESAD'IN RUS HAVA SİSTEMİNE KARŞILIK PATRIOT

Bloomberg'in son dakika haberine göre Türkiye ABD'den Patriot talep etti.

Ancak ABD, daha önce Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmediği sürece Patriot alamayacağını bildirmişti.

2 PATRIOT BATARYASI İSTENDİ

Aktarılan bilgilere göre Türkiye, iki Patriot bataryasının güney sınırına konuşlandırılmasını istedi.

Bloomberg ayrıca Türkiye'nin bu talebi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e geçen hafta ilettiğini duyurdu.

ABD'nin bu talebe henüz yanıt vermediği bildirildi.


İlginizi Çekebilir
Elazığ'daki deprem anından yeni görüntüler
Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremde kaydedilmiş yeni güvenlik kameraları ortaya çıktı. Depreme yakalanan bir ailenin panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ele geçiriliirken, uyuşturucu ticareti yapan bir kişi ise tutuklandı.
Adıyaman'da zehirlenen 51 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Taşımalı eğitim veren Eskitaş İlk ve Ortaokulu öğrencileri, yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Macron'dan Esad'a kınama
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Esad rejiminin İdlib'de sivil halka düzenlediği saldırıları kınadığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
275
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
213
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
193
Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da
Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da
190
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
265
Sabiha Gökçen kazasında kara kutular açıldı
Sabiha Gökçen kazasında kara kutular açıldı
116
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
485
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir