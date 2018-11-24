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Türkiye'den ABD'ye Suriye'de gözlem noktası uyarısı

Bakan Akar, ABD'nin Suriye'nin kuzeyine gözlem noktası kurma kararını eleştirdi.

AA | 24.11.2018 - 12:27..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla askeri öğretmenleri bakanlıkta kabul etti.Geleceğin sağlam temeller üzerine inşasında en önemli unsurun, eğitim olduğunu vurgulayan Akar, eğitim sisteminin en temel öğelerinden birinin de öğretmenler olduğunu söyledi.

Türkiye'den ABD'ye Suriye'de gözlem noktası uyarısı

ABD'NİN GÖZLEM NOKTASI KURMA PLANI SORULDU

Akar, kabulün ardından AA muhabirinin, ABD tarafından Suriye sınırında oluşturulması planlanan gözlem noktalarına ilişkin sorusu üzerine, konunun Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu için gittiği Kanada'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini belirtti. Bakan Akar, şunları kaydetti:

"MUHATAPLARIMIZA RAHATSIZLIĞIMIZI İLETTİK"

"Kanada'da General Dunford ve diğer ABD'li muhataplarımız ile yaptığımız görüşmeler sırasında ABD'nin Suriye sınırına kurmayı planladığı gözlem noktaları hususu da gündeme geldi. ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada, 'ABD askerleri bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor' şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında dile getirdik.

Görüşmeler sırasında hem askeri hem sivil muhataplarımıza çeşitli şekillerde rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik.

Türkiye'den ABD'ye Suriye'de gözlem noktası uyarısı


"BÖLGEDEKİ DURUMU DAHA DA KARMAŞIK HALE GETİRİR"

Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunlara gerek olmadığını da ifade etmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sınırlarının ötesinden gelebilecek her türlü risk ve tehdide karşı gerekli tedbirleri alacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. ABD'li müttefiklerimizin PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG'lilerle ilişkilerini bir an önce kesmesini bekliyoruz."

Türkiye'den ABD'ye Suriye'de gözlem noktası uyarısı

Türkiye'den ABD'ye Suriye'de gözlem noktası uyarısı

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