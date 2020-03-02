taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2542
Euro
6.9412
Altın
1609.33
Borsa
107692.59
Gram Altın
323.391
Bitcoin
54791.44

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 13:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, yolculuğu sürüyor.

İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Bakan Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677 oldu." dedi.

TÜM ENGELLERİ AŞIYORLAR

Öte yandan Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu

BİR GÖÇMEN ÖLDÜRÜLDÜ, BİRÇOK YARALI VAR

Bu geçişler sırasından bir göçmen, Yunan askerinin açtığı ateş sonucu vurularak öldürüldü. Onlarcasının da yaralandığı belirtildi.

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu

İlginizi Çekebilir
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Rusya savaş suçu işledi
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi.
Kalın'dan Avrupa'ya göçmen tepkisi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa'nın göçmenler karşısındaki tutumuna tepki gösterdi. Kalın, "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Yapabileceğimizin bir sınırı var" dedi.
Jandarmadan karla mücadele eğitimi
Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Komando Temel İhtisas Kursu “Şiddetli Soğuk ve Derin Karda Mücadele Harekatı” eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Yunan askerlerinden göçmenlere silahlı müdahale
Türkiye'den sınırı geçmek isteyen mültecilere müdahalede bulunan Yunan askerleri, bir mülteciye ateş açarak boğazından vurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli mülteciden Türkiye'ye: Kendinizi düşündünüz
Suriyeli mülteciden Türkiye'ye: Kendinizi düşündünüz
1613
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
783
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
312
Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz
Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz
417
Ağrı'da gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı
Ağrı'da gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı
131
SİHA, Esad'ın konvoyunu vurdu
SİHA, Esad'ın konvoyunu vurdu
290
Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an
Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an
658
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir