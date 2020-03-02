Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, yolculuğu sürüyor.

İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Bakan Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677 oldu." dedi.

TÜM ENGELLERİ AŞIYORLAR

Öte yandan Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

BİR GÖÇMEN ÖLDÜRÜLDÜ, BİRÇOK YARALI VAR

Bu geçişler sırasından bir göçmen, Yunan askerinin açtığı ateş sonucu vurularak öldürüldü. Onlarcasının da yaralandığı belirtildi.