taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0909
Euro
6.852
Altın
1286.48
Borsa
88637.61
Gram Altın
252.079

Türkiye'den Facebook'a ceza

Kişisel Verileri Koruma kurulu, Facebook'un veri ihlali yaptığı gerekçesiyle şirketi 1 milyon 650 bin lira para cezasına çarptırdı.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 16:41..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "veri ihlali" gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kamuoyuna yansıyan ve “Fotoğraf API” olarak adlandırılan Facebook veri ihlali, Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar tarafından kullanıcılara duyurulmuştu.

Facebook kullanıcı fotoğraflarına erişmek için üçüncü taraf uygulamalara izin veren bu fotoğraf API hatası kısa süre sonra kaldırılmasına rağmen bazı uygulamaların kullanıcıların fotoğraflarına erişebildiği ortaya çıkmıştı.

facebook

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir….” hükmü uyarınca bu ihlalin Facebook tarafından Kurul’a bildirilmesi gerektiği ancak herhangi bir bildirimin yapılmadığı tespit edildi ve bunun üzerine, Kanun’un 15 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. hükmü kapsamında şirket inceleme altına alındı.

Yapılan inceleme sonrası bu durumun bir veri ihlali olduğu ve ihlalin oluşmaması için Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı anlaşılan Facebook hakkında Kanunun 18 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 1 milyon 100 bin TL,

Söz konusu veri ihlalinin 19.09.2018 tarihinde tespit edilmesine rağmen Kuruma bildirim yapılmadığının ve 13.09.2018 - 25.09.2018 tarihleri arasında gerçekleşen veri ihlalinin ilgili kişilere 17.12.2018 tarihinde bildirilmeye başlandığının tespit edildiği, bu çerçevede Kanunun 12 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan en kısa sürede bildirim yapılması gerektiği hükmüne aykırı hareket eden Şirket hakkında Kanunun 18 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 550 bin TL para cezası verildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook'a toplamda 1 milyon 650 bin TL para cezası verdi.

Facebook nezdinde gerçekleşen veri ihlalinin değerlendirilmesi” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 2019/104 sayılı Kararı'nın tam metnine ulaşmak için tıklayın.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlü piliç markası sahibine FETÖ'den hapis

Ünlü piliç markası sahibine FETÖ'den hapis

123
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

1294
Yiğit Bulut'un dolar öngörüsü tutmadı

Yiğit Bulut'un dolar öngörüsü tutmadı

490
Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

105
AA muhabiri görev başında uçuruma yuvarlandı

AA muhabiri görev başında uçuruma yuvarlandı

56
Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net kârı

Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net kârı

271
Nagehan Alçı'ya göre YSK'nın kararı tutarlı değil

Nagehan Alçı'ya göre YSK'nın kararı tutarlı değil

471
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir