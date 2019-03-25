Türkiye’den İdai Kasırgası mağdurlarına yardım

Güneydoğu Afrika’nın üç ülkesi Malavi, Mozambik ve Zimbabve’yi vuran İdai Kasırgası bir hafta önce meydana geldi.

3 bin kilometrekare alanda kasırgadan 2 milyondan fazla kişi etkilendi. Kasırganın vurduğu ülkelerde kolera ve sıtma hastalıklarında artış gözleniyor. Halk perişan halde...

YÜZLERCE KİŞİ SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mozambik’te 446, Malavi’de 56, Zimbamve’de ise yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetti.

Türk sivil toplum kuruluşları da bölgedeki krizi hafifletebilmek ve mağdurların yanında olabilmek amacıyla acil yardım kampanyası başlattı.

TÜKİYE KOLLARI SIVADI: 8 BİN 500 KİŞİYE YARDIM

İHH İnsani Yardım Vakfı, felaketten etkilenen 8 bin 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırdı. İnsani yardımlar kapsamında mağdurlara; pirinç, sabun, şeker, makarna, tuz, bisküvi, yağ, fasulye ve kova dağıtıldı. Yardımlar; Mozambik’in Buzi ve Sofala bölgesi ile Malavi’nin Mulanje bölgesinde dağıtıldı.

Bölge şartlarından dolayı ulaşımda sıkıntılar çeken yardım ekipleri, bazı bölgelere ulaşabilmek için 2 saatlik tekne yolculukları yapmak zorunda kalıyor.

















