Türkiye’den İdlib’e 10 bin briket ev

Suriye rejimi hiçbir anlaşmaya uymadı ve bombardımana devam etti. Son ateşkesin yapıldığı gün bölgeye, 350 füze atıldı.

Son saldırılar nedeniyle 26 sivil hayatını kaybetti. Bu nedenle İdlib'den son 5 ayda 450 binden fazla kişi, Türkiye sınırına doğru göç etti.

TÜRKİYE, CİDDİ DESTEK SAĞLADI

İHH İnsani Yardım Vakfı ise 9 yıldır olduğu gibi Suriyeli mazlumları, yine yalnız bırakmadı. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, kurulan çadır kentlere alternatif olarak briket ev inşasına başladı. Acil Yaşam Evi başlığıyla çıkılan kampanya, Türkiye’den çok ciddi destek buldu.

HEDEF 10 BİN BRİKET EV

24 metrekare olarak inşa edilen 1+1 yapılarda, halihazırda 4 binden fazla briket ev yapılabilecek fon oluştu. Şu an inşa edilen briket evler, İdlib’in Kefer Lusin bölgesine bağlı Bardaklı köyünde, sınıra 5 kilometre mesafede inşa ediliyor. İHH’nın ilk etaptaki hedefi ise; en kısa zamanda 10 bin briket evin inşasını tamamlayıp mazlum aileleri bir nebze olsun rahatlatabilmek. İHH’nın, ayrıca gıda ve hijyen paketi dağıtımları aralıksız devam ediyor.

SADECE 5 GÜNDE 40 BİN KİŞİ GELDİ

Yaşanan göçü yerinde takip etmek ve inşa edilen briket evleri denetlemek üzere bölgeye giden İHH Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, sadece son 5 günde 40 bin insanın Türkiye sınırına doğru göç ettiğini söyledi. Gelen ailelerin en büyük sıkıntısının barınma olduğunu aktaran Serkan Nergis, “Göç yolundaki ailelere yiyecek ve giyecek yardımı yapıyoruz evet ama çetin kış şartlarında barınmalarına da imkan sağlamak gerekiyor.” dedi.

"KAMYON KASALARINDA BARINIYORLARDI"

Çadır kentlerdeki doluluk nedeniyle yeni göç eden ailelerin boş buldukları açık arazilerde, inşaatlarda ve kamyon kasalarında gecelediklerini belirten Nergis, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İnşasına başladığımız briket evler, çadıra göre daha iyi şartlarda barınma imkanı sağlıyor. Hayırseverlerimiz, inşa edilen evlerle birlikte zorlu kış şartlarında özellikle kadın ve çocukların daha sıcak ve sağlıklı bir yuvaya kavuşmalarına vesile olacaklar. Bu evlerle birlikte ailelerimiz, açık havada yağmura ve soğuğa maruz kalmadan kamyon kasalarında barınmaktan kurtulacaklar. İnşası devam eden briket evlerimiz birkaç gün içinde misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Yaklaşık olarak 60 bin kişiyi misafir edeceğiz bu evlerde. Ayrıca projeye Türkiyeli hayırseverlerimizden oldukça büyük bir ilgi söz konusu. Zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde projeye atıfta bulundu. İlerleyen günlerde bağışçılarımızın ilgisinin daha da artacağını düşünüyoruz."





BAĞIŞ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Yardım için İHH aracılığıyla İdlib’te göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyen bağışçılar, CATI yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine CATI koduyla bağışta bulunarak, savaş mağduru ailelere destek verebiliyor.