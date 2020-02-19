Türkiye'den İdlib'e çıkarma sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib’de sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için yeni askeri noktalar oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de yaşanan gerilim üzerine Rusya ve Esad rejimin şubat ayının sonuna kadar süre tanımıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bügün parti grup toplantısında ise " Her an girebiliriz" mesajı verdi.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Türk askeri Halep ve İdlib’de muhaliflerin bulunduğu yerleşim birimlerine ilerleyen rejim ordusunun İdlib’e yaklaşmasını engelliyor.

MEHMETÇİK YENİ MEVZİLERE KONUŞLANLANDI

TSK, Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafedeki İdlib’in kuzeyinde yer alan Dana kasabasındaki mevzilerini güçlendirdi.TSK’nın ayrıca rejimin ilerleyişini durdurmak için Halep'in batısındaki Atarib kasabasına konuşlandığı öğrenildi.

TSK, İdlib’deki mevzilerini güçlendiriyor İZLE