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Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı

Türkiye, korona ile mücadeleye destek amacıyla, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor.

AA |
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Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı

Koronavirüs salgınında ciddi kayıplar veren Avrupa ülkelerine Türkiye geçtiğimiz günlerde yardım elini uzatmıştı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan yardımlar için ise "Yardım gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı

İNGİLTERE'YE DE YARDIM

Başta İtalya ve İspanya olmak üzere 7 Avrupa ülkesine yardım gönderen Türkiye, İngiltere'ye de yardım gönderme kararı aldı...

Korona ile mücadelede İngiltere'deki sağlık çalışanları, vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları, sosyal medya fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı.

Türkiye de başta maske ve tek kullanımlık önlüklerden oluşan tıbbi malzemeleri Ankara'dan askeri kargo uçağı ile İngiltere'ye gönderecek.

Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı

Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı

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