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Türkiye'den Irak'taki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Musul vilayetine bağlı Telafer’de meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." denildi.

AA | 26.12.2018 - 09:35..
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TürkiyeIrak'ın Musul kenti Telafer ilçesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Musul vilayetine bağlı Telafer’de meydana gelen bombalı saldırı sonucunda, hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Telaferli Türkmen soydaşlarımız başta olmak üzere kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, Irak’ın terörle mücadelesini ve ülkede kalıcı barış ve istikrarı sağlama yönündeki çabalarını desteklemeyi sürdürecektir."

IRAK'TA SALDIRI

Daha çok Türkmenlerin yaşadığı Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçe merkezinde, park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

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