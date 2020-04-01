Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı

Koronavirüs salgınında en çok kayıp veren ülkelerin başında yer alan İtalya ve İspanya'ya Türkiye'den yardım eli geldi...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İspanya'ya Çarşamba günü bir uçak dolu malzeme göndereceğiz. İtalya'ya da bir gemi dolusu malzeme gönderdik, göndermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YARDIMLAR YOLA ÇIKTI

Gönderilecek yardımlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda yardım kolileri ve İtalya-İspanya-Türkiye görselleri yer alarak "Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek." ifadelerine yer verildi.



