taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6243
Euro
7.3001
Altın
1589.45
Borsa
89643.71
Gram Altın
338.147
Bitcoin
41702.84

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı

Korona salgını sonrası kimsenin yüzüne bakmadığı İtalya ve İspanya'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yardım gönderildi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı

Koronavirüs salgınında en çok kayıp veren ülkelerin başında yer alan İtalya ve İspanya'ya Türkiye'den yardım eli geldi...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İspanya'ya Çarşamba günü bir uçak dolu malzeme göndereceğiz. İtalya'ya da bir gemi dolusu malzeme gönderdik, göndermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı

YARDIMLAR YOLA ÇIKTI

Gönderilecek yardımlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda yardım kolileri ve İtalya-İspanya-Türkiye görselleri yer alarak "Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı

İlginizi Çekebilir
Korona fırsatçısı siber dolandırıcılara dikkat
Ücretli online platformun hizmetlerini ücretsiz sunan siber saldırganlar, "üyelik kazandınız" e-postalarıyla ve ücretsiz mobil uygulamalarla kullanıcıların kkişisel verilerini hedef alıyor.
Bakan Koca, sağlık çalışanlarıyla görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğiz." dedi.
Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınacak
Koronayla mücadele kapsamında pazar yerlerinde yeni tedbirler alınarak, giriş çıkış dışındaki alanların demir bariyerle kapatılmasına karar verildi.
Uşak'ta caddeyi dolduran kalabalık, valiyi kızdırdı
Kentin yaya olarak en kalabalık yeri olan İsmet Paşa Caddesinde inceleme yapan Vali Funda Kocabıyık, birbirlerine yakın kişileri görünce hem kızdı, hem de uyarılarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
41
Eve kapanan Vedat Muric, kendini menajerlik oyununa verdi
Eve kapanan Vedat Muric, kendini menajerlik oyununa verdi
20
Uşak'ta caddeyi dolduran kalabalık, valiyi kızdırdı
Uşak'ta caddeyi dolduran kalabalık, valiyi kızdırdı
138
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
55
Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek
Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek
38
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü
23
Cengiz Ünder'den Evde Kal paylaşımı
Cengiz Ünder'den Evde Kal paylaşımı
12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir