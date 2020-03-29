Türkiye'den koronaya karşı tedavi hamlesi

Koronavirüse karşı aşı bulma tedavi etme yarışı devam ederken Türkiye'den de güzel haberler gelmeye başladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Türkiye'de aşı, ilaç veya cihaz gibi corona virüse karşı geliştirilecek olan tüm çalışmalara Maliye Bakanlığı'nın destek olacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda en çarpıcı açıklamalardan biri Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan geldi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE PAYLAŞTI

Laboratuvarda bir süredir koronavirüse karşı tedavi çalışmaları üzerine çalışan Ovalı ve ekibi, koronavirüse karşı antikorla tedavi üzerine yaptığı çalışmalardan önemli sonuçlar elde etti ve bu bulguları Sağlık Bakanlığı ile paylaştı.

BAKANLIK ONAY VERDİ

Halen hastanelerde tedavi gören corona virüs hastalarıyla tedavi için klinik çalışmalar yapmak üzere izin isteyen Ovalı ve ekibi onay sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Gelişmeyi Ovalı, sosyal medya hesabından "6 nisanda ilk covid19 spesifik immun plazma 12 hastanin tedavisi için bir klinik calisma kapsaminda kullanılmaya başlıyor. Bakanlık projemize onay verdi. Üretim başladı. Kahramanlarımı öpüyorum" diyerek duyurdu.