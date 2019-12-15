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Türkiye'den Libya'ya yeni vize uygulaması

Libya'dan 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük olanlar Türkiye'ye vizesiz girebilecek.

İHA | 15.12.2019 - 09:32..
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Türkiye'den Libya'ya yeni vize uygulaması

Libya Devleti’nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

180 GÜNE KADAR VİZE YOK

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Libya Devleti’nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18’nci maddesi gereğince karar verildi.

Türkiye'den Libya'ya yeni vize uygulaması

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