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Türkiye'den yola çıkan gemi İsrail açıklarında yandı

İsrail gazetesi Haaretz, Mersin'den yola çıkan bir geminin İsrail açıklarında alev aldığını yazdı.

AA | 09.06.2019 - 16:07..
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İsrail ordusu basın ofisi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Hayfa limanı açıklarında demirli yabancı bir kargo gemisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına İsrail polisi ve Deniz Kuvvetlerinin müdahale ettiği belirtildi. Geminin hangi ülkeye ait olduğu ve gemideki mürettebatın uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

HAYFA LİMANI'NA GİRMEK ÜZEREYKEN ALEV ALDI

MSC Canberra isimli geminin Türkiye'den çıktığı ve Hayfa Limanı'na girmek üzere olduğu, Hayfa'nın birkaç kilometre ilerisinde ise alev aldığı duyuruldu.
İsrail basını, gemide kaç kişi bulunduğuna dair net bir bilgin olmadığını, kazada zarar gören olup olmadığının bilinmediğini, yangında bir terör ya da saldırı şüphesi olduğunu  belirtti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İsrail ordusunun yayın yasağı getirdiği ifade edildi.  Olayın ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Türkiye'den yola çıkan gemi İsrail açıklarında yandı

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, kargo gemisinin Panama bandıralı olduğu, cuma günü Mersin limanından hareket ederek İsrail'in kuzeyindeki Hayfa limanına geldiği aktarıldı.

Yangının gemide bulunan bazı yolcular tarafından çıkarıldığı iddia edilen haberlerde, gemideki durumun kontrol altına alındığı ve olayın terörle bağlantısı olmadığı kaydedildi.

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