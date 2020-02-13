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Türkiye'nin son 5 yılda cep telefonuna harcadığı para belli oldu

Türkiye, 2015-2019 yılları arasında cep telefonlarına 12,8 milyar dolar para harcadı.

AA | 13.02.2020 - 14:19..
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Akıllı telefonların son yıllarda bir hayli popüler olması nedeniyle cep telefonu pazarı oldukça büyüme kaydetti. Birçok akıllı telefon üreticisi ise piyasaya sürdüğü düşük, orta ve üst seviye telefonlarla oldukça fazla gelir elde etti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2015-2019 döneminde 12 milyar 840 milyon dolara 61,2 milyon adet cep telefonu ithal edildi.

2015'TEN SONRA İTHALAT AZALDI

Cep telefonu ithalat miktarı ve tutarı 2015'te 13 milyon 581 bin adet ve 3 milyar 136 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yıldan itibaren ithalat miktarı ve tutarları aşağıya doğru sertçe düştü.

akıllı

TELEFON BAŞINA ORTALAMA 210 DOLAR ÖDENDİ

Son beş yılda ithal edilen cep telefonuna adet başına ortalama 210 dolar ödeme yapıldı.

2019'da ortalama 152 dolardan 12 milyon 124 bin cep telefonu ithal edilirken, 2018'de ise 9 milyon 820 bin telefona ortalama 200 dolar harcandı.

ZİRVEDE ÇİN VAR

Son yıllarda gerçekleştirdiği teknolojik ve yazılımsal yatırımlarla gücünü hızla artıran Çin, cep telefonu ithalatının en fazla yapıldığı ülke olarak zirvede yer aldı. Çin'i yine Uzak Doğu ülkelerinden Vietnam, Güney Kore ve Tayvan izledi.

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189 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI

General Mobile, Vestel, Casper gibi markalarla cep telefonu pazarında yer alan Türkiye, 2019 yılında 188 bin adet cep telefonu ihraç etti.

2015-2019 yıllarında toplam 2 milyon 663 bin cep telefonu ihracatı yapan ülkemiz, bu telefonlardan 189 milyon 121 bin dolar kazandı.

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Türkiye'nin son 5 yılda cep telefonuna harcadığı para belli oldu

Türkiye'nin son 5 yılda cep telefonuna harcadığı para belli oldu

Türkiye'nin son 5 yılda cep telefonuna harcadığı para belli oldu

Türkiye'nin son 5 yılda cep telefonuna harcadığı para belli olduTürkiye'nin son 5 yılda cep telefonuna harcadığı para belli oldu

Türkiye'nin son 5 yılda cep telefonuna harcadığı para belli oldu

Türkiye'nin son 5 yılda cep telefonuna harcadığı para belli oldu

Türkiye'nin son 5 yılda cep telefonuna harcadığı para belli oldu

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