Türkiye'nin boy ortalaması belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin boy ortalaması ile ilgili bir araştırma yaptı. Sonuçlar ise oldukça ilginçti.

YAŞA GÖRE BOY ORTALAMASI BELİRLENDİ

TÜİK, Türkiye'de kadınların boy ortalamasını 1.61, erkeklerde 1.73 santimetre olarak belirledi. Bu araştırmaya göre;

15-24 yaş ortalamasında boy 1.67

25- 34 arası yaş grubunda 1.68

35- 44 yaş grubu arasında 1.67 santimetre olarak hesaplandı.

YAŞLANDIKÇA BOY KISALIYOR

Araştırma 44 yaş ile son bulsa da 60 yaş üzeri kişiler, yaşlandıkça boyun kısaldığını ileri sürüyor.