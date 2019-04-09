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Türkiye'nin boy ortalaması belli oldu

Türkiye'de yapılan araştırmalar sonucu kadınların boy ortalaması 1.61, erkeklerin ise 1.73 cm olarak hesaplandı.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 14:14..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin boy ortalaması ile ilgili bir araştırma yaptı. Sonuçlar ise oldukça ilginçti.

Türkiye'nin boy ortalaması belli oldu

YAŞA GÖRE BOY ORTALAMASI BELİRLENDİ

TÜİK, Türkiye'de kadınların boy ortalamasını 1.61, erkeklerde 1.73 santimetre olarak belirledi. Bu araştırmaya göre;

15-24 yaş ortalamasında boy 1.67

25- 34 arası yaş grubunda 1.68

35- 44 yaş grubu arasında 1.67 santimetre olarak hesaplandı.

Türkiye'nin boy ortalaması belli oldu

YAŞLANDIKÇA BOY KISALIYOR

Araştırma 44 yaş ile son bulsa da 60 yaş üzeri kişiler, yaşlandıkça boyun kısaldığını ileri sürüyor.

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