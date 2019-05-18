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Türkiye'nin bu yıl turist hedefi 70 milyon

Her mevsim ayrı güzel olan Türkiye, turistler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

AA | 18.05.2019 - 15:21..
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, restorasyon çalışması yaklaşık iki yıl süren ve ilk etabı hizmete açılan Bodrum Kalesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"70 MİLYON TURİST 70 MİLYAR DOLAR TURİZM HEDEFİ"

Turizm sezonunun hızlı başladığına işaret eden Alpaslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra turizmi, Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir sektör ilan ettiklerini bildirdi.

Alpaslan, 2023 hedeflerini yenilediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm hedefi planlamaktayız. Bu gelirlere ve hedeflere ulaşabilmek için de çok kapsamlı çok alanlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu kültürel ve tarihi değerlerimiz, bu hedeflere ulaşmakta önemli bir enstrüman ve araç. Çok zengin bir gastronomi ve doğamız var. Turizmimizde çok hızlı bir ivme ve deniz turizminde çok büyük birikimimiz var. Bütün bunları kullanarak, 70 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

"YENİ REKORLARA İMZA ATACAĞIZ"

Meclis'te kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Turizm geliştirme fonunu kurmak üzereyiz. Bu fonu da devreye aldıktan sonra bu hedeflere ulaşmamız daha gerçekçi ve hızlandırıcı bir rol üstlenecek. Bu sezondan çok büyük beklentilerimiz var. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl yeni rekorlara inşallah imza atacağız."

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