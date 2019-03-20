Türkiye'nin Çatısında Görsel Şölen

1 Sahte banka sitesi üzerinden dolandırıcılık tuzağı Emniyet yetkilileri, sosyal medya sitelerinde banka ismi ve logolarını taklit ederek sahte sitelere yönlendirdikleri kullanıcıların hesap bilgilerini çalıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyardı.

2 Putin, Nazarbayev’e teşekkür etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, istifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbaev’e birlikte yaptıkları çalışmalar sebebi ile teşekkür etti ve bundan sonraki işlerinde başarılar diledi.

3 Beyin ölüm gerçekleşen kişi 8 hastaya umut oldu Bartın'da, geçirdiği beyin kanamasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Yusuf Arslan'ın organları, 8 hastaya umut oldu.

4 Kızılay deprem bölgesinde 2 bin kişiye yemek dağıttı Denizli’de 5.5 büyüklüğünde depremle sarsılan ve yıkımım meydana geldiği Acıpayam ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı.

5 Sahte banka sitesi üzerinden dolandırıcılık tuzağı Sosyal medya sitelerinde banka ismi ve logolarını taklit ederek sahte sitelere yönlendirdikleri kullanıcıları, dolandıranlara karşı dikkatli olun çağrısı yapıldı.

6 Finlandiya dünyaya mutlu olmayı öğretecek Son iki yıldır üst üste ‘dünyanın en mutlu ülkesi' seçilen Finlandiya, diğer insanlara mutlu olmanın yollarını öğretmek için bedava tatil önerdi.