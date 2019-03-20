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Türkiye'nin Çatısında Görsel Şölen

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ile yanındaki Küçük Ağrı Dağı'nın zirvelerinde oluşan sis bulutu, eşsiz görüntü oluşturdu.

AA | 20.03.2019 - 21:28..
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Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ile yanındaki Küçük Ağrı Dağı'nın zirvelerinde oluşan sis bulutu, eşsiz görüntü oluşturdu.

Türkiye'nin Çatısında Görsel Şölen

ZİRVE KARLA KAPLANDI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışının ardından oluşan sis bulutu, "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı ile yanındaki 3925 metre yüksekliğindeki Küçük Ağrı Dağı'nın zirvelerini kapladı.

Türkiye'nin çatısında görsel şölen VİDEO

Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Büyük ve Küçük Ağrı dağlarındaki sis tabakası sebebiyle güzel manzara ortaya çıktı.

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