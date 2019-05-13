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Türkiye'nin dev deniz tatbikatı endişelendirdi

Doğu Akdeniz'de doğalgaz gerilim sürerken, Türkiye gerilimin gölgesinde dev deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

AA | 13.05.2019 - 21:01..
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Türkiye'nin dev deniz tatbikatı endişelendirdi

Kıbrıs'ta doğal gaz arama faaliyetlerine yönelik tansiyon giderek yükselirken Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin tüm denizlerini kapsayan dev bir tatbikat başlattı.

Türkiye'nin dev deniz tatbikatı endişelendirdi

Karadeniz, Ege ve Akdeniz'i kapsayan Denizkurdu-2019 adlı tatbikatta 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter yer aldı.

Türkiye'nin dev deniz tatbikatı endişelendirdi

Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratlı su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı atışları, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları, deniz topçusu ile uçakların koordineli atışları yapılacak.

Türkiye'nin dev deniz tatbikatı endişelendirdi

Türkiye'nin dev deniz tatbikatı endişelendirdi

Türkiye'nin dev deniz tatbikatı endişelendirdi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

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