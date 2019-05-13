Türkiye'nin dev deniz tatbikatı endişelendirdi

Kıbrıs'ta doğal gaz arama faaliyetlerine yönelik tansiyon giderek yükselirken Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin tüm denizlerini kapsayan dev bir tatbikat başlattı.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz'i kapsayan Denizkurdu-2019 adlı tatbikatta 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter yer aldı.

Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratlı su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı atışları, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları, deniz topçusu ile uçakların koordineli atışları yapılacak.

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi