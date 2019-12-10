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Türkiye'nin Doğu Akdeniz kararlılığı İngiliz basınında

İngiltere'de yayın yapan The Times gazetesi, Türkiye'nin tüm Avrupa'ya açık bir şekilde meydan okuduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 11:14..
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Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği kararlılıkla, Amerika ve Avrupa'dan gelen tüm tehditlere rağmen bölgedeki sondaj çalışmaları hız kazandı.

Türkiye'nin kararlılığı, İngiliz basını tarafından mercek altına alındı.

Ülkede yayın yapan The Times gazetesi, "Cüretkar Türkiye, Akdeniz'de üçüncü sondaj gemisini konuşlandıracak" başlıklı bir haberi okuyucularına sundu.

"ÜÇÜNCÜ SONDAJ GEMİSİNİ GÖNDEREREK..."

Haberde; Türkiye'nin attığı adımların Avrupa Birliği tarafından tepkiyle karşılandığına yer verildi.

Haberin devamında ise "Türkiye, üçüncü sondaj gemisini göndererek AB'ye meydan okuyacak" denildi.

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