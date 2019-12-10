1 Türkiye'nin Doğu Akdeniz kararlılığı İngiliz basınında İngiltere'de yayın yapan The Times gazetesi, Türkiye'nin tüm Avrupa'ya açık bir şekilde meydan okuduğunu yazdı.

2 Resulayn'da havan mühimmatları imha edildi Komandolar, teröristlerin düzenlediği bir tuzağı daha önledi.

3 Altın Kitaplar’dan 60. yıla özel Dünya Çocuk Klasikleri serisi nostaljisi Altın Kitaplar, yayıncılık hayatında geride bıraktığı dolu dolu 60 yılı, ciltli özel basım Dünya Çocuk Klasikleri ile kutluyor. Ve kitaplar raflarda…

4 Emina Jahovic: Bizi Defne ayırmadı Saadettin Saran'dan ayrılan Emina Jahovic, sessizliğini bozdu.

5 Galatasaray'ın PSG maçı kadrosu Yarın deplasmanda PSG ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Babel, Feghouli ve Adem Büyük kafileye dahil edilmedi.

6 Fatih Terim'in transfer listesi Bu sezon her fırsatta bazı futbolcularla yolların ayrılacağını söyleyen Fatih Terim, yönetime ocak ayı transfer dönemi için 5 futbolcunun adını verdi.