Türkiye’nin dünya bilimkurgu literatürüne armağanı: Sıcak Kafa

Sıcak Kafa, -yazarının ilk romanı- ilk kez Haziran 2017’de yayımlandı. Afşin Kum’un, dünyayı pençesine almış bir delilik salgını üzerine vakti zamanında çalışmış eski dilbilimci Murat Siyavuş üzerinden anlattığı sürükleyici hikâyesi, aradan geçen üç yıldan sonra, şimdi de Netflix’in Türk yapımı orijinal dizileri arasına giriyor. Canıgüz’ün de dediği gibi, şimdi Türkiye, Kum vasıtasıyla bu kitabı dünya bilimkurgu literatürüne gerçekten armağan etmiş oldu. Şükürler olsun güzel şeyler de oluyor ve böyle güzel işleri alkışlamak ne keyifli…

Kitaba şöyle küçük bir bakış atalım…

(Afşin Kum)

SICAK KAFA

Dünyayı kıskacında tutan bir salgının sürükleyici hikâyesi Sıcak Kafa; bir delilik salgınının. Bu hastalık, konuşma yoluyla zihinden zihne bulaşıyor. Her şey o kadar çığırından çıkıyor ki, şimdi yıkılmanın eşiğinde bir uygarlık, bu salgınla savaşıyor…

Murat Sivayuş, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen ve vaktiyle hastalık üzerine çalışmış bir dilbilimci. Artık dünyanın gidişatından umutsuz, annesinin evine sığınıyor. Ancak bu sırada acımasız bir devlet kurumunun peşine düştüğünü öğreniyor. Tek çareyi evden çıkıp hayata karışmakta bulan Sivayuş, salgının dönüştürdüğü dünyayla yüzleşmenin ağırlığını yaşıyor. Şimdi Sivayuş, sıcak kafasının sırrının peşinde, şifreleri çözmek için yola koyuluyor…

Canıgüz’ün yorumu şöyle bir cümleyle başlıyor aslında: “Meraklandıran, sürükleyen, çokça güldüren ve nihayet elinizden tutup uçuran bir hikâye.”

Sıcak Kafa, insanı duygudan duyguya sürüklerken bir duygu karmaşasına davet ediyor. Çünkü bu kitap, akıl, dil, uygarlık, hayatın doğası ve boşlukta anlam arayışımız üzerine çarpıcı bir düşünce deneyi…

Dizisi çıkmadan okuma listesine almalı, değil mi?

Sıcak Kafa

Afşin Kum

April Yay.

S.: 192

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Damla Karakuş

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