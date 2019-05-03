Türkiye’nin en büyük kalderasında kar kalınlığı 8 metre

Avrupa Seçkin Destinasyonu'nun “Mükemmeliyet Ödülü”ne sahip Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Dağı'nda hala kış esareti devam ediyor.

ZİRVEDEN KALDERA İÇİNE İNEN YOL KAPALI

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Nemrut kalderası zirvesinde gerçekleştirilen karla mücadele çalışması neticesinde tamamen karla kaplı olan yol zirveye kadar açılırken, zirveden kaldera içine inen yol ise metrelerce kardan dolayı hala kapalı durumda.

TURİSTLER AKIN AKIN GİTMEYE BAŞLADI

Uzun uğraşlar sonucunda yolun zirveye kadar açılmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ise şimdiden Nemrut’a akın etmeye başladı. Şehir merkezindeki güneşli yaz havasıyla başlayan yolculuk, zirvede ise adeta kışa dönüyor.

8 METREYİ BULAN KAR KALINLIĞI

Bölgede halen kar esareti devam ederken, kar kalınlığı yer yer 8 metreyi buluyor. Araçlarıyla kar tünelleri arasında yolculuk yapan ziyaretçiler, zirveye vardığında ise bir yanda Nemrut Krater Gölü’nün diğer yandan ise Van Gölü’nün muhteşem manzarası karşısında adeta mest oluyor.

İlk defa bu kadar yükseklikte karla karşılaşan ziyaretçiler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.