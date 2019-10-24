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Türkiye’nin en büyük kütüphanesi havadan görüntülendi

Restorasyonu tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak Rami kışlasının kaba inşaatı tamamlandı.

İHA | 24.10.2019 - 09:41..
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1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Rami Kışlası, kütüphane olarak kullanılmaya başlanacak.

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Restorasyonu tamamlandığında kışla artık kütüphane olarak kullanılacak ve 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye'nin en büyüğü olacak. Bu kapsamda düzenlenen çalışmalar hız kesmedi ve son durum havadan görüntülendi.

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi havadan görüntülendi

KABA İNŞAAT BİTTİ

Rami Kışlası Caddesi'ne bakan kısmının kaba inşaatının tamamlandığı, havadan çekilen görüntülerle görülüyor.

İnşaat alanından toplanan molozlar iş makineleri tarafından daha küçük hale getirilerek kamyonlara yüklenerek dışarı taşınıyor.

İLK ETAPTA 7 MİLYON KİTAP OLACAK

'Rami Kitap ve Kültür Vadisi' adını taşıyacak mekanın ilk safhada 7 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak.

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi havadan görüntülendi

250 SENELİK GEÇMİŞİ VAR

Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır alanı olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak.

250 senelik geçmişi olan Rami Topçu Kışlası'nın arşivlerdeki adı 'Rami Çiftliği Kışlası'. Yapı, II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960'lı yıllarda ordunun terk ettiği kışla uzun zaman bakımsız kaldı. 80'li yıllarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredildi.

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi havadan görüntülendi

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi havadan görüntülendi

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi havadan görüntülendi

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