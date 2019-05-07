Türkiye'nin en büyük spor festivali: V Weekend Sports

Benal Yılmaz- [email protected]

Hafta sonu 'V Weekend Sports' için Intercity İstanbul Parktaydım...

'V Weekend Sports' nedir diye soracak olursanız; Futbol’dan koşuya, okçuluktan bisiklete kadar birçok spor aktivitesinin yer aldığı 3 gün süren büyük bir spor festivali.

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI VE EN BÜYÜK ORGANİZASYONU

Yarış pistinde spor festivali mi olur dediğinizi duyar gibiyim. Aslında spor festivalleri yurtdışında örnekleri olan ve yıllardır süre gelen organizasyonlar.

'V Weekend Sports' ise 2.300.000 metrekarelik alanıyla Türkiye’deki en büyük ve en kapsamlı organizasyon.

FESTİVALE GİRİŞ ÜCRETSİZ

'Intercity V weekend' adı altında bu yıl ilk spor festivalini düzenleyerek, yarış organizasyonları dışında İstanbul Park’ı daha verimli kullanmak adına halkın kullanımına açtı.

Festivale giriş ücretsiz, otomobilinizle gelirseniz 20 liralık bir otopark ücreti var. Ayrıca İETT ile de ulaşmak mümkün. Bu devasa alanın içerisinde ulaşımı sağlayabilmek adına da shuttle servisleri vızır vızır çalışıyor.

YEME- İÇMEDE UYGUN FİYATLAR

Genelde bu tarz festivallerde yeme-içme fahiş fiyatlardadır. Ancak burada öyle bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Dikkat çeken bir diğer husus güvenlik. Çalışanların yanında birçok Polis ve sağlık ekibi de etkinlik alanında görev yapıyor.

3 AYDA BİR DÜZENLENECEK

Hafta sonu temiz havada ailenizle güzel vakit geçirmek için birebir. Bu arada festivali kaçırdım diye üzülmeyin, 3 ayda bir düzenlenmeye devam edecek.